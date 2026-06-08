Mumbai: मुंबईतील विहार तलावाला पौर्तुगीजकालीन इतिहास, पावणेचारशे वर्षांपूर्वीचे अवशेष अजूनही जिवंत

मुंबई : मुंबईकरांची तहान भागवणाऱ्या विहार तलावाच्या निळ्याशार पाण्याखाली एक ऐतिहासिक वारसा दडला आहे. तब्बल पावणेचारशे वर्षांपूर्वीचा इतिहास असलेल्या या चर्चचे अवशेष आजही तलावाच्या तळाशी सुप्त अवस्थेत असून, तलावातील पाणी आटल्यास हे अवशेष आजही वर येऊ शकतात, अशी रंजक माहिती समोर आली आहे. 'वॉचडॉग फाउंडेशन'ने प्रसिद्ध केलेल्या एका ऐतिहासिक दस्तऐवजातून या विस्मृतीत गेलेल्या चर्चचा आणि मुंबईच्या जुन्या ख्रिश्चन समुदायाच्या स्थलांतराचा इतिहास उजेडात आला आहे..दिवंगत व्ही. एन. पिमेंटा यांनी तयार केलेल्या 'सौवेनार ऑफ द फोर्थ सेंच्युरी ऑफ द फेथ'मधील नोंदींच्या आधारे 'वॉचडॉग फाउंडेशन'ने मुंबईच्या इतिहासातील हे सुवर्णपान पुन्हा एकदा नागरिकांसमोर आणले आहे. जर कधी विहार तलावाचे पाणी अत्यंत खालावले, तर हा ऐतिहासिक वारसा पुन्हा एकदा जगाला दर्शन देईल, अशी भावना इतिहासप्रेमींमधून व्यक्त होत आहे..Power Crisis: अनेक दिवस वीजपुरवठा खंडित, महिला त्रासली, भोंगळ प्रशासनावर संताप व्यक्त; Video Viral .वॉचडॉग फाउंडेशनचे विश्वस्त अॅडव्होकेट गॉडफ्रे पिमेंटा म्हणाले की, मुंबईच्या नागरी विकासासाठी १८५७ मध्ये अवघ्या १,९४४ रुपयांना संपादित केलेले हे चर्च आज विहार तलावाच्या पोटात गडप झाले असले, तरी मरोळच्या नागरिकांनी येथील ४०० वर्षे जुनी संस्कृती आणि मूर्ती आजही जिवंत ठेवली आहे. हा विस्मृतीत गेलेला ऐतिहासिक वारसा आजच्या पिढीसमोर आणणे, हाच आमचा प्रामाणिक प्रयत्न आहे..नोसा सॅनहोरा डी अंपारो' चर्चप्राप्त माहितीनुसार, सतराव्या शतकात विहार परिसरात ख्रिश्चन बांधवांची मोठी वस्ती होती. १६३० मधील रेव्हरंड फादर कोंटी यांच्या नकाशात सालशेत (साष्टी) मधील चर्चच्या यादीत विहार येथील 'नोसा सॅनहोरा डी अंपारो' या चर्चचा स्पष्ट उल्लेख आढळतो. इतिहासकार फादर हंबरट यांच्या नोंदीनुसार, हे चर्च नेमके आजच्या विहार तलावाच्या क्षेत्रातच अस्तित्वात होते. १६३८ आणि १७१४ मध्येही हे चर्च सक्रिय होते आणि त्याचे व्यवस्थापन धर्मगुरूंकडे होते..२६ डिसेंबरला उत्सवमरोळमधील अनेक स्थानिक आपले मूळ पूर्वज हे विहार परिसरातील असल्याचे सांगतात. हा ऐतिहासिक वारसा आणि श्रद्धा जिवंत ठेवण्यासाठी मरोळमध्ये २६ डिसेंबरला 'नोसा सॅनहोरा डी अंपारो'ची जत्रा उत्साहात साजरी होते..Navi Mumbai: नवी मुंबईत वीज संकट! नागरिक मध्यरात्री रस्त्यावर; महिला अंथरून घेऊन पोहोचली महावितरण कार्यालयात.तलाव उभारणीसाठी चर्चची खरेदीब्रिटिश काळात जेव्हा मुंबई शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी विहार तलाव उभारण्याचे निश्चित झाले, तेव्हा हे चर्च आणि त्याची जमीन संपादित करण्यात आली. १८५७ मध्ये मुंबई पालिकेने मरोळच्या पाद्रयांकडून हे चर्च आणि त्याची मालमत्ता १,९४४ रुपये आणि १० आणे इतक्या किमतीत खरेदी केली. त्यानंतर या जागेवर विहार तलावाची भव्य भिंत आणि जलाशय उभारण्यात आला. यामुळे हे ऐतिहासिक चर्च कायमचे पाण्याखाली गेले..चार फुटी मूर्ती आजही मरोळमध्ये सुरक्षितविहार तलावाचे बांधकाम सुरू होण्यापूर्वी येथील रहिवाशांनी मरोळ परिसरात स्थलांतर केले. स्थलांतर करताना त्यांनी चर्चमधील 'अवर लेडी ऑफ अंपारो'ची ४ फुटी ऐतिहासिक मूर्ती सुरक्षितपणे मरोळ येथे आणली. १८४० मध्ये मारोलचे चर्च बांधले गेल्यानंतर विहार चर्चचा कारभारही मरोळच्या पाद्रयांकडेच होता. आज जून २०२६ मध्येही ही ऐतिहासिक मूर्ती मरोळ येथील 'सेंट जॉन द इव्हेंजेलिस्ट चर्च' मरोळच्या डाव्या बाजूच्या प्रवेशद्वारावरील छोट्या वेदीवर सुरक्षितपणे जतन करून ठेवण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.