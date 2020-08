तलाव क्षेत्रात पावसाची रिपरीप सुरु; 49 टक्के पाणीसाठा जमा...

मुंबई : मुंबईला पाणी पुरवठा करणार्या तलावांमध्ये पावसाची रिपरीप सुरु असून आज सकाळ पर्यंत 48.93 टक्के पाणीसाठा जमा झाला आहे. शुक्रवारी एका दिवसात 37 हजार दशलक्ष लिटर पाणीसाठा जमा आहे. अपुऱ्या पावसामुळे मुंबईत सध्या 20 टक्के पाणी कपात सुरु आहे. जून-जुलै महिन्यात अपेक्षित पाऊस झाला नव्हता. मात्र, ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्या पासून पावसाने जोर धरला आहे. बुधवार, गुरुवारी धरण क्षेत्रात धुवाधार पाऊस झाला होता. तर, शुक्रवारी पावसाचा जोर कमी झाला असला तरी रिपरीप सुरु आहे. पाणीसाठा ( दशलक्ष लिटर मध्ये) तलाव --- शनिवारचा पाणीसाठा --आवश्यक पाणीसाठा

अप्पर वैतरणा --- 66586---227047

मोडकसागर -- 75501---228925

तानसा --- 66706---145080

मध्य वैतरणा --- 97918---193530

भातसा -- 365698---717037

विहार --- 27,698---27698

तुळशी -- 8046--- 8046

तलावांमध्ये शनिवार सकाळपर्यंत 7 लाख 8 हजार 153 दशलक्ष पाणीसाठा जमा होता. तर वर्षभर पाणीपुरवठा सुरळीत होण्यासाठी 14 लाख 47 हजार 363 दशलक्ष लिटर पाण्याची गरज असते. ( संकलन - सुमित बागुल ) pouring continues in dam and lake areas 49 percent rain storage so far

