Vasai Protest : महावितरणच्या दुर्लक्षामुळे नंदाखाल परिसरात वीज पुरवठा खंडित, संघर्ष समितीचा आक्रोश

विरार : वसई तालुक्यातील सततच्या मीच खंडित पुरवठ्या विरुद्ध नंदा काल संघर्ष समितीने महावितरण कंपनीकडे तीव्र आक्रोश व्यक्त केला आहे. समितीने महावितरण कार्यालय वसई स्टेशन पूर्व येथील शिक्षक अभियंताकडे तक्रार पत्र सादर करून *13 मागण्या* केल्या आहेत..26 सप्टेंबर 2025 पासून सलग तीन दिवस सातपाडा नवापूर वटार कोफराड,राजोडी आणि नंदाखाल परिसर संपूर्णपणे अंधारात होता त्याचवेळी आगाशी उमराणे आणि ही पुढील भागात वीज पुरवठा सुरळीत होता समितीने या प्रकरणाला महावितरण कंपनीने आणि शासनाचे दुर्लक्ष असल्याचा आरोप केला आहे..या मोर्चा मध्ये संघर्ष समितीने विविध मागण्याची पत्र महावितरणला दिले त्यात कोफराडच्या घोसाळी गावापर्यंत आलेल्या 22 केव्ही सर्विसला चेंज ओव्हर स्विच बसवावे. उंगणभाट गावाजवळ सडलेला ट्रान्सफॉर्मर, पोल तातडीने बदलावेत. अनेक ठिकाणचे सडलेले पोल बदलावेत. याशिवाय संपूर्ण वीज वितरण व्यवस्था भुमीगत करावी ( शासनाने मंजूर केलेल्या 211 करोड रुपयांच्या प्रकल्पाला चार महिने झाले तरी अद्याप सुरुवात झालेली नाही). वटार विभागात मंजूर झालेले सबस्टेशन तातडीने उभे करावे..इन्सुलिटेड कंडक्टर बंच पद्धतीनें न टाकता जुन्या पद्धतीने टाकावे.त्याच प्रमाणे कुशल कामगारांचे मनुष्यबळ वाढवावे. समितीने तांत्रिक समस्यांचा ही उल्लेख केला आहे बंच कंडक्टर मुळे वजन वाढुन खांब लटकत आहेत. आणि 440 वोल्ट होण्याच्या प्रकार वाढत आहेत. संपूर्ण वटार विभाग एकाच शिडीवर अवलंबून असल्याची टीका केली आहे. समितीने महावितरण कंपनीकडे या सर्व मागण्या तातडीने पूर्ण करण्याची मागणी केली आहे आणि त्यांची धोरणात्मक भूमिका स्पष्ट करण्याची विनंती केली आहे.मागण्याचे पत्र जॉन परेरा, विन्सेंट परेरा, पायस मचाडो, डॉमिनिक रुमाव, आणि रॉजर रोड्रिक्स यांनी सादर केले आहे..सदर मोर्चाला नंदाखाल चर्चे प्रमुख धर्मगुरू फादर डॉमिनिक डिआब्रीओ व शाळेची प्राचार्य फादर प्रदीप डाबरे व फादर विजय लोगो तसेच सहाय्यक धर्मगुरू फादर ब्रायन-टायस हे देखील उपस्थित होते त्यांनी मोर्चाला मार्गदर्शन केले..