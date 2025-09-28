मुंबई

Ajit Pawar: अजित पवार गटाला धक्का! माजी विरोधी पक्षनेते स्वगृही; शरद पवार पक्षात प्रवेश

Maharashtra Politics: ठाणे महानगर पालिकेचे माजी विरोधीपक्ष नेते प्रकाश बर्डे यांनी अजित पवार गटाला अखेरचा रामराम केला आहे. तसेच त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षात प्रवेश केला आहे.
Ajit Pawar

Ajit Pawar

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

ठाणे : राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांचे नेतृत्व सर्वसमावेशक आणि कार्यकर्त्याला सन्मान देणारे आहे, असे म्हणत ठाणे महानगर पालिकेचे मा. विरोधीपक्ष नेते प्रकाश बर्डे यांनी अजित पवार गटाला अखेरचा रामराम करीत राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षात प्रवेश केला आहे. डाॅ.जितेंद्र आव्हाड यांनी त्यांचे पक्षात स्वागत केले.

Loading content, please wait...
Thane
Sharad Pawar
Ajit Pawar
Mumbai
jitendra awhad
Maharashtra Politics
mumbai politics

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com