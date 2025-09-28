Ajit Pawar: अजित पवार गटाला धक्का! माजी विरोधी पक्षनेते स्वगृही; शरद पवार पक्षात प्रवेश

ठाणे : राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांचे नेतृत्व सर्वसमावेशक आणि कार्यकर्त्याला सन्मान देणारे आहे, असे म्हणत ठाणे महानगर पालिकेचे मा. विरोधीपक्ष नेते प्रकाश बर्डे यांनी अजित पवार गटाला अखेरचा रामराम करीत राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षात प्रवेश केला आहे. डाॅ.जितेंद्र आव्हाड यांनी त्यांचे पक्षात स्वागत केले..अजित पवार यांनी मूळ राष्ट्रवादी काँग्रेसशी फारकत घेतल्यानंतर प्रकाश बर्डे हे त्यांच्यासोबत गेले होते. आज त्यांनी आपल्या शेकडो समर्थकांसह स्वगृही परतण्याचा निर्णय घेतला. प्रकाश बर्डे आणि उत्तर भारतीय सेल अध्यक्ष ठाणे जिल्हाध्यक्ष पंकज पांडे यांच्यासह बाळू चौगुले, सचिन हणुमंते, रमेश संकपाळ, अनिकेत शेलार, सनी कसबे, राकेश सिंग, विकेश यादव, संजय पवार, रामचंद्र यादव, सर्वेश कुमार, आदींनी राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार पक्षाच्या मध्यवर्ती कार्यालयात हा पक्षप्रवेश केला..Mumbai Rain: मुंबईत संततधार! वाहतूक विलंबाचा फटका; इंडिगो, स्पाइसजेटचा हवाई प्रवाशांना सूचना जारी .या प्रसंगी जितेंद्र आव्हाड म्हणाले की, कित्येक वर्ष माझ्यासोबत काम केलेले मात्र, काही दिवस आमच्यापासून लांब गेलेले माजी नगरसेवक प्रकाश बर्डे आणि पंकज पांड्ये यांनी आज एक चांगला निर्णय घेतला आहे. .त्यांनी आज आमच्यासोबत येण्याचा निर्णय घेतला आहे. हाडाच्या कार्यकर्त्यांचे स्वागत करतो. प्रकाश बर्डे यांनी, डाॅ.जितेंद्र आव्हाड यांनीच कळवा, मुंब्रा परिसर विकसित केला आहे. कधीकाळी दुर्लक्षित असलेल्या कळवा, मुंब्रा आज मुख्य प्रवाहात आला आहे. तसेच, डाॅ.जितेंद्र आव्हाड हे सर्वसमावेशक नेतृत्व आहे. या नेतृत्वावरच आपला विश्वास आहे, असे सांगितले..Thane Traffic: कल्याण-माळशेज महामार्गावर वाहतुकीत बदल; १८ दिवस शहाड उड्डाणपुल बंद; पाहा पर्यायी मार्ग .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.