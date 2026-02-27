Illegal Transport: महाराष्ट्रात बेकायदेशीर वाहतुकीवर सर्जिकल स्ट्राईक! राज्यव्यापी धडक मोहीम सुरू; अंमलबजावणी कधीपासून?

महाराष्ट्रात बेकायदेशीरपणे प्रवाशांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करण्याचे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले आहेत. राज्याच्या कानाकोपऱ्यात नियमांचे उल्लंघन करून प्रवाशांची वाहतूक केली जात आहे. बेकायदेशीर प्रवासी वाहतुकीमुळे केवळ सार्वजनिक सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होत नाही तर कायदेशीर वाहतूक व्यवस्थेवरही नकारात्मक परिणाम होतो..परवाना, फिटनेस प्रमाणपत्र आणि विमा नसलेल्या प्रवाशांची वाहतूक करणाऱ्या बेकायदेशीर वाहनांमुळे अपघातांचा धोका वाढत आहे. ज्यामुळे प्रवाशांचा जीव धोक्यात येत आहे. अशा बेकायदेशीर प्रवासी वाहतुकीवर कारवाई करण्यासाठी १ मार्चपासून राज्यव्यापी मोहीम सुरू करण्याचे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मोटार वाहतूक विभागाला (आरटीओ) दिले आहेत. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी त्यांनी विधानभवनात बैठक बोलावली. .Walmik Karad: मनोज जरांगेंचं भाकीत खरं ठरणार? वाल्मिकचा मुलगा धनंजय मुंडेंच्या विरोधात बोलणार? फेसबुक पोस्टचा अर्थ काय?.वाहतूक आयुक्त राजेश नार्वेकर आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, ओव्हरलोडिंग वाहने, नियमित वाहन तपासणीचा अभाव आणि सुरक्षा नियमांकडे दुर्लक्ष यामुळे अपघातांचा धोका वाढत आहे. जर अशा वाहनांमध्ये वैध विमा नसेल, तर अपघातानंतर प्रवाशांना भरपाई मिळणे कठीण होते. अनेकदा वाहन मालक किंवा चालक जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न करतात. ज्यामुळे पीडितांना न्याय मिळण्यास विलंब होतो..राज्यातील ग्रामीण भागात बेकायदेशीर वाहतुकीमुळे सरकारी बससेवेचेही मोठे नुकसान होत आहे. नियमांचे पालन करणाऱ्या एसटी महामंडळांना अतिरिक्त भार सहन करावा लागत आहे. एसटीसारख्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेतील प्रवासी संख्येत घट झाल्याने नियोजित मार्ग आणि वेळापत्रकांवरही परिणाम होतो. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, बेकायदेशीर वाहतूक ही केवळ आर्थिक समस्या नाही तर सामाजिक सुरक्षेची समस्या देखील आहे. अशा वाहनांचा वापर मानवी तस्करी, दरोडा आणि इतर गुन्ह्यांसाठी देखील केला जातो..Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवारांच्या विमान अपघातप्रकरणी राज ठाकरेंनी व्यक्त केला संशय; पत्रकार परिषद घेत म्हणाले....या बाबी गांभीर्याने घेत वाहतूक मंत्री प्रताप सरनाईक म्हणाले की, मोटार वाहतूक विभागाने नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करणे, नियमित तपासणी मोहिमा राबवणे आणि मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करणे आवश्यक आहे. ऑनलाइन आणि पारदर्शक परवाना प्रक्रियेद्वारे कायदेशीर वाहतूक सुलभ करण्यासोबतच, प्रवाशांनी परवानाधारक सेवा वापरण्याची जबाबदारी घेतली पाहिजे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.