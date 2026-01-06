मुंबई

Thane Metro: ठाणे मेट्रो कधी सुरू होणार? प्रताप सरनाईकांनी 'ती' वेळच सांगितली! तारखेबाबत मोठी अपडेट समोर

Thane Metro News: ठाणे आणि मुंबईला जोडणाऱ्या मेट्रो लाईन्स ४ आणि ४अ हे देखील ठाणे-मुंबई कॉरिडॉर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या विस्ताराचा एक महत्त्वाचा भाग आहेत.
ठाणे : महापालिका निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे रखडलेली ठाण्यातील मेट्रो सेवा येत्या तीन महिन्यांत टप्प्याटप्प्याने सुरू केली जाईल, अशी माहिती राज्याचे परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली. ठाण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ओवळा-माजिवडा विधानसभा मतदारसंघातील विकासकामांचा कार्यअहवाल सरनाईक यांच्या हस्ते प्रकाशित करण्यात आला.

