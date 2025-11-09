Pratap Sarnaik : मिरा-भाईंदरचा भूखंड नियमानुसारच घेतला; वडेट्टीवारांच्या आरोपांवर परिवहनमंत्र्यांचा खुलासा

भाईंदर : ‘‘मी वैयक्तिक कोणतीही शासकीय जमीन मिरा भाईंदरमध्ये घेतलेली नाही अथवा लाटलेली नाही. माझ्या सुनेच्या शैक्षणिक संस्थेला रीतसर निविदा प्रक्रियेत सहभागी झाल्यानंतर व सर्व प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर नियमानुसार मिरा रोडची जमीन मिळाली आहे,’’ असा खुलासा परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आज काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केलेल्या आरोपांबाबत केला आहे. वडेट्टीवारांनी केलेल्या आरोपानुसार ही जमीन चार एकर नसून केवळ ८ हजार ०२५ चौरस मीटर एवढीच असल्याचेही त्यांनी सांगितले..‘‘माझ्या मोठ्या सुनेची सिद्धेश चॅरिटेबल ट्रस्ट ही शैक्षणिक संस्था आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी शैक्षणिक उद्देशासाठी राखीव असलेल्या भूखंडांची रीतसर निविदा काढली होती त्यात ही शैक्षणिक संस्था सहभागी झाली होती. त्यावेळी मिरा रोड येथील चार एकर नव्हे तर केवळ ८ हजार ०२५ चौरस मीटर क्षेत्रफळाचीच जमीन संस्थेला मिळाली आहे. राज्य सरकारच्या निकषानुसार रेडीरेकनरच्या दरापैकी वीस टक्के रक्कम भरावी लागते व त्यानंतर कब्जेवहीवाटीसाठी जमिनी शैक्षणिक संस्थांना दिल्या जातात. .Pune Crime: चारवेळा 'दृश्यम' बघितला! आधी खून मग लोखंडी भट्टीमध्ये पत्नीचा मृतदेह जाळला; पुण्यात नेमकं काय घडलं?.जमीन मात्र शासनच्याच नावे राहते त्यानुसार जमिनीचा मालकी हक्क म्हणून नाही तर कब्जे वहिवाटीची रक्कम म्हणून संस्थेने ४ कोटी ५५ लाख रुपये भरले व १ कोटी २८ लाख रुपये मुद्रांक शुल्क भरून कागदपत्रांची नोंदणी झाली. या जमिनीचा कोणताही विक्री व्यवहार झालेला नाही. शाळा चालविण्यासाठी सर्व प्रक्रिया पार पाडून केवळ कब्जेवहीवाटीसाठी राज्य सरकारने ही जमीन दिली आहे. जमीन व्यवहार हा नियमानुसार झाला असून त्यात कोणताही गैरप्रकार झालेला नाही,’’ अशी माहिती सरनाईक यांनी दिली..पक्षाचे प्रमुख, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी देखील याविषयावर चर्चा करून त्यांना वस्तुस्थिती सांगितली आहे. मंत्री म्हणून आरोप तर होत असतातच मात्र पुरावे देऊन आरोप केले तर त्याची चौकशी होते व त्यावर मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री निर्णय घेत असतात. यासंदर्भात वड्डेटीवारांना मी स्वत: फोन केला व त्यांनी केलेल्या आरोपांसदर्भांत विचारणा केली. त्यावर कोणीतरी माहिती दिली त्यावरून त्यांनी हे आरोप केल्याचे सांगितले.- प्रताप सरनाईक, परिवहनमंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.