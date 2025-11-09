मुंबई

Pratap Sarnaik : मिरा-भाईंदरचा भूखंड नियमानुसारच घेतला; वडेट्टीवारांच्या आरोपांवर परिवहनमंत्र्यांचा खुलासा

Transport Minister Pratap Sarnaik Denies Land Grabbing Allegations : काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केलेल्या आरोपांचे खंडन करत परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी मीरा रोडची शासकीय जमीन आपल्या सुनेच्या शैक्षणिक संस्थेला (सिद्धेश चॅरिटेबल ट्रस्ट) रीतसर निविदा प्रक्रिया व नियमानुसार कब्जे वहिवाटीसाठी मिळाली असून, ती केवळ ८०२५ चौ. मी. आहे, असा खुलासा केला.
सकाळ वृत्तसेवा
भाईंदर : ‘‘मी वैयक्तिक कोणतीही शासकीय जमीन मिरा भाईंदरमध्ये घेतलेली नाही अथवा लाटलेली नाही. माझ्या सुनेच्या शैक्षणिक संस्थेला रीतसर निविदा प्रक्रियेत सहभागी झाल्यानंतर व सर्व प्रक्रिया पार पाडल्यानंतर नियमानुसार मिरा रोडची जमीन मिळाली आहे,’’ असा खुलासा परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आज काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केलेल्या आरोपांबाबत केला आहे. वडेट्टीवारांनी केलेल्या आरोपानुसार ही जमीन चार एकर नसून केवळ ८ हजार ०२५ चौरस मीटर एवढीच असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

