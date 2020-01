शेवग्याच्या शेंगांचा भाव उतरला 

पाली : शेवग्याच्या शेंगांची आवक वाढल्याने गेल्या पंधरवड्याच्या तुलनेत त्याचे भाव निम्म्याने उतरले आहेत. आता पाच रुपयाला एक शेंग विकण्यात येत आहे. पाली बाजारात चार शेंगांची एक जुडी विकण्यात येत आहे. गेल्या पंधरवड्यात शेवग्याचा भाव वधारला होता. एक शेंग तब्बल 10 रुपयांत विकण्यात येत होती. त्यानंतरही खवय्ये ती खरेदी करत होते. आता भाव काही प्रमाणत उतरले आहेत. मागील वर्षी या हंगामात 4 ते 5 शेंगांची जुडी 10 ते 15 रुपयांना किंवा त्याहीपेक्षा कमी दराने मिळत होती. यंदा वातावरणातील बदलांमुळे या झाडांना फार कमी बहर आला आहे. त्यामुळे आवक कमी आहे.

पुणे आणि वाशी मंडईतही त्यांची आवक कमी आहे. त्यामुळे घाऊक बाजारात किंमती जास्त आहेत. धक्कादायक : मोबाईलमध्ये केले महिलेचे विवस्त्र चित्रिकरण अन... यंदा शेवग्याच्या शेंगांचे उत्पादन कमी आहे. घाऊक बाजारातच त्यांचा भाव अधिक आहे. त्यामुळे आपोआप किंमती वाढल्या आहेत. त्यानंतरही ग्राहकांची खरेदीसाठी गर्दी होत आहे.

- उमेश मढवी, विक्रेते शेवग्याच्या शेंगा आरोग्यवर्धक आणि स्वादिष्ट असतात. त्याबरोबरच भाजी, कडधान्य, वरण आणि सुक्‍या आणि ओल्या मासळीच्या कलवणात टाकल्यास जेवणाची चव वाढते. त्यामुळे त्या आवडतात. यंदा त्यांची आवक कमी आहे.

- लता माळी, गृहिणी

