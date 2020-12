खारघरमध्ये खाजगी बसला अपघात; खाडीतील कांदळवनात अडकल्याने अनर्थ टळला

खारघर : पुणे वरून मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या बसच्या चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने सदर बस खाडीतील कांदळवन झाडात अडकली. बस प्रवासात सहा प्रवाशी किरकोळ जखमी झाल्याचे खारघर पोलिसांनी सांगितले. सदर प्रकार मंगळवार रात्री सायन पनवेल महामार्गवरील खारघर रेल्वे स्थानक पासून काही अंतरावर घडला. ठाण्यात 14 गावांचा ग्रामपंचायत निवडणुकीवर बहिष्कार पुण्यावरून मुंबईच्या दिशेने जाणारी साई ट्रॅव्हल्स वाहन क्रमांक एम एच 03/ CR4112 ही बस काही प्रवाशी घेवून मुंबईच्या दिशेने जात असताना वाहन चालकाचा वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने सदर बस पदपथ आणि दुभाजकावरून खारघर रेल्वे स्थानक पासून काही अंतरावर असलेल्या महामार्गलगत असलेल्या खाडीत जावून थांबली. बसच्या दोन्ही बाजूला कांदळवणची झाडे आल्यामुळे बस जशीच्या तशी उभी राहिली. मात्र यावेळी बस मधील पाच ते सहा प्रवासी किरकोळ जखमी झाल्याचे समजले. या विषयी खारघर पोलीस ठाण्यात संपर्क साधला असता. हा प्रकार रात्री घडला असून पाच ते सहा प्रवाशी किरकोळ जखमी झाले आहे. पुढील तपासणीसाठी अधिकारी घटनास्थळी तपास करीत असल्याचे सांगितले. Private bus accident in Kharghar Trapped in the mangroves forest in the creek --------------------------------------------------------------------- ( संपादन - तुषार सोनवणे )

