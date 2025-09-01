Maratha Reservation:'आंदोलकाला हृदयविकाराचा झटका अन् बॉम्बे हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांनी दिले जीवदान, डॉक्टरांचे काैतुक

मुंबई: मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी पुण्याहून मुंबईपर्यंत लोटांगण घालत आलेल्या एका आंदोलन कर्त्याला छत्रपती शिवाजी टर्मिनसच्या समोरील रस्त्यावर हृदयविकाराचा झटका आला, त्याच्यावर तात्काळ उपचार केल्याने त्याचा जीव वाचला. मागील दोन दिवसापासून मराठा आंदोलकावर मोफत रुग्णसेवा देणारे आणि उपचार करणारे बॉम्बे हॉस्पिटलचे वैद्यकीय वरिष्ठ अधिकारी व कॅन्सर विभागाचे प्रमुख डॉ. दिलीप निकम यांनी केलेल्या तातडीच्या उपचारामुळे आंदोलकाचा जीव वाचला..Maratha Reservation : तुम्हीच आरक्षणावर मार्ग काढायला हवा; खासदार सुप्रिया सुळे यांची मुख्यमंत्री देेवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका .छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस च्या रस्त्यावर तो नाचत असताना त्याला हृदयविकाराचा झटका आला, काही क्षणार्धात तो कोसळून पडला आणि बेहोश झाला होता. जवळच काही अंतरावर डॉ. निकम हे आंदोलकांवर मोफत उपचार करत होते. याची माहिती मिळताच ते गर्दीतून धावत त्या रुग्णाकडे पोचले..त्या आंदोलनकर्त्याचा श्वास पूर्ण थांबला होता. त्याला हृदयविकाराचा अटॅक आल्याचे लक्षात आल्याने डॉ. निकम यांनी या रस्त्यावर बेहोश झालेल्या रुग्णावर सीपीआरचे उपचार सुरू केले आणि अथक प्रयत्नानंतर रुग्णाचा श्वास पुन्हा सुरु करून त्याचा जीव वाचला. डॉ निकम यांनी केलेल्या प्रयत्नामुळे उपस्थित असलेल्या कार्यकर्त्यांनी मोठा जल्लोष व्यक्त करत डॉ. निकम व त्यांचे सहकारी डॉ. सूर्यकांत चौधरी यांचे आभार व्यक्त केले. .Satara News: 'लखपती दीदींचा दिल्लीत राष्ट्रपतींकडून पाहुणचार'; केंद्रीय मंत्रालयाकडून गौरव, सातारा जिल्ह्यातील १६ महिलांचा समावेश.डॉक्टरांनी तातडीने त्या रुग्णाला ॲम्बुलन्सच्या माध्यमातून जवळच्या रुग्णालयात उपचारासाठी पाठवून दिले त्यामुळे मराठा आंदोलनामध्ये एका आंदोलकर्त्याचा डॉ. जीव वाचवला असल्याने मराठा आंदोलकांकडून त्यांचे कौतुक करण्यात आले तर काही नाही डोळ्यात अश्रू आणून डॉ. निकम यांचे आभार व्यक्त केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.