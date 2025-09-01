मुंबई

Maratha Reservation:'आंदोलकाला हृदयविकाराचा झटका अन् बॉम्बे हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांनी दिले जीवदान, डॉक्टरांचे काैतुक

Protester Suffers Heart Attack: मागील दोन दिवसापासून मराठा आंदोलकावर मोफत रुग्णसेवा देणारे आणि उपचार करणारे बॉम्बे हॉस्पिटलचे वैद्यकीय वरिष्ठ अधिकारी व कॅन्सर विभागाचे प्रमुख डॉ. दिलीप निकम यांनी केलेल्या तातडीच्या उपचारामुळे आंदोलकाचा जीव वाचला.
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Marathi News Esakal
