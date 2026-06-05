Mumbai Crime: सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्याविरोधात गुन्हा दाखल, महिलेची १५ लाखांना फसवणूक

मुंबई : सार्वजनिक बांधकाम विभागात नोकरी लागून देण्याचे प्रलोभन दाखवत विवाहितेची १५ लाख घेऊन फसवणूक करणाऱ्याविरोधात मलबार हिल पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला. धक्कादायक बाब म्हणजे, आरोपी हा स्वतः सार्वजनिक बांधकाम विभागात वरिष्ठ लिपिकपदावर धाराशिव येथे कार्यरत आहे. झुंबर घाडगे असे आरोपीचे नाव आहे..घाडगे आणि तक्रारदार विवाहित महिला परिचित आहेत. तिचे वडीलही घाडगे यास ओळखत होते. महिलेचे पती शासकीय सेवेत असून हे दाम्पत्य वाळकेश्वर येथील राजभवन निवास इमारतीत वास्तव्यास आहेत. तीन वर्षांपूर्वी घाडगे महिलेकडे आला होता. सार्वजनिक बांधकाम विभागात लवकर लिपिक, अभियंतापदासाठी भरती होणार आहे. ही भरती प्रक्रियेतील लेखी परीक्षा एमपीएससीतर्फे न होता विभागीय स्तरावर होईल. छत्रपती संभाजीनगर विभागाची जबाबदारी आपल्यावर असून अनेकांच्या नोकरीचे काम केले आहे, असे सांगितले..Mumbai News: दहा वर्षांत दीड लाख झाडांवर कुऱ्हाड, विविध प्रकल्पांसाठी बळी; प्रशासनाचा कारभार .त्यावर विश्वास ठेवून महिलेने त्याचवर्षी झालेल्या भरती प्रक्रियेत स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदासाठी पुणे येथे लेखी परीक्षा दिली. परीक्षेचे गुण वाढवून घेण्यापासून प्रत्यक्ष नियुक्तिपत देईपर्यंत १५ लाख रुपये खर्च अपेक्षित असल्याचे घाडगेने सांगितले. पैस देण्यास महिलेच्या पतीचा ठाम विरोध होता; मात्र महिलेने घाडगेवर विश्वास ठेवत १५ लाख रुपये दिले..निकालपत्रात नावच नाहीपरीक्षेच्या निकालात आपले नाव नसल्याने दिसताच महिलेने घाडगेला संपर्क साधला; मात्र तो टाळाटाळ करू लागला. मुख्य अभियंत्यांनी काम केले नसल्याचे कारण दिले. पैशांची मागणी केल्यास आत्महत्या करीन, तुझे नाव जाहीर करीन, अशी धमकी दिल्याचे महिलेने तक्रारीत नमूद केल्याचे पोलिसांनी सांगितले..Navi Mumbai: वारंवार अत्याचार, नग्न फोटो व्हायरल करत...; शिंदे गटाच्या नेत्याकडून विवाहितेचा छळ, गुन्हा दाखल .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.