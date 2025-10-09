पुण्यात ७० गँग कार्यरत... घायवळला सरकारचं पाठबळ; अनिल परबांनी थेट शस्त्र परवान्याची प्रोसेसच सांगितली, योगेश कदम अडचणीत!

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) आणि शिंदे गटातील रामदास कदम यांच्यातील वाद संपण्याचे नाव घेत नाही. राजकीय वाद आता घरापर्यंत पोहोचला आहे. योगेश कदम यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करा, अशी मागणी अनिल परब यांनी केली आहे. तसेच रामदास कदम यांच्या पत्नीच्या जळीत प्रकरणाची चौकशी पुन्हा सुरू करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली..“जशी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या मृत्यूची चौकशी व्हावी, तशीच रामदास कदम यांच्या पत्नीच्या जळीत प्रकरणाची देखील चौकशी व्हावी,” असे अनिल परब म्हणाले..मंत्र्यांनी काहीही केलं तरी चालतंरामदास कदम यांनी माझ्याविरुद्ध कोर्टात जावे, मीही कोर्टात जाणार आहे. माझ्याकडे प्रत्यक्ष साक्षीदार आणि सर्व पुरावे आहेत. हे सगळे पुरावे मी विधानसभेत मांडणार आहे. मुख्यमंत्री काय कारणाने त्यांना पाठीशी घालत आहेत, हे समजत नाही. पण मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना कायमच पाठीशी घातले आहे. “मंत्र्यांनी काहीही केलं तरी चालतं”, असा त्यांचा संदेश दिसतो. खेडच्या सभेत देखील एकनाथ शिंदेंनी सांगितलं होतं, “योगेश, मी तुमच्या पाठीशी आहे.”.Anil Parab : रामदास कदमांच्या बायकोनं जाळून घेतलं? परबांनी थेट घरातल्याच मुद्द्याला हात घातला, ३० वर्षांपूर्वीचा इतिहास उगाळला.पुणे जिल्ह्यात सध्या गँगवारपुणे जिल्ह्यात सध्या गँगवार सुरु आहे. तब्बल ७० गँग कार्यरत असून, यामागे सरकारचं पाठबळ असल्याचा आरोप अनिल परब यांनी केला. निलेश घायवळ प्रकरणात हा गुंड महाराष्ट्र सरकारच्या हातावर तुरी देऊन फरार झाला असून, त्याचे साथीदार राज्यात थैमान घालत आहेत. रस्त्यावर उभ्या असलेल्या लोकांवर गोळीबार केला जातो, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे..योगेश कदम यांनी शस्त्र परवाना मंजूर केलाअशा या घायवळच्या भावाला सचिन घायवळला योगेश कदम यांनी शस्त्र परवाना मंजूर केला, असा गंभीर आरोप परबांनी केला.शस्त्र परवाना देण्याची एक ठरलेली प्रक्रिया असते. अर्ज आल्यानंतर स्थानिक पोलीस चौकशी करतात. अर्जदारावर किती गुन्हे दाखल आहेत, घरची परिस्थिती काय आहे, शस्त्राची गरज का आहे आणि त्याच्या जीवाला नेमका कोणापासून धोका आहे, हे सर्व तपासून मगच परवाना दिला जातो..निलेश घायवळचा सख्खा भाऊसचिन घायवळ हा निलेश घायवळचा सख्खा भाऊ आहे. त्याच्यावर खून, खूनाचा प्रयत्न, खंडणी अशा गंभीर गुन्ह्यांची नोंद आहे. पोलिसांनी या प्रकरणाचा अहवाल तयार करून शस्त्र परवाना नाकारला होता. तरीदेखील अपील आल्यानंतर योगेश कदम यांनी पोलिसांच्या आक्षेपांना न जुमानता आदेश पारित केले आणि त्याला परवाना मंजूर केला.“ज्या व्यक्तीवर खूनाचा गुन्हा आहे, त्याला गृहराज्यमंत्र्यांनी शस्त्र परवाना दिला. पुण्यातील घायवळ, मारणे, आंदेकर आणि मोहोळ गँग यांच्यातील हे गँगवार आहे,” असे अनिल परब म्हणाले..Anil Parab: मृत्यूनंतर खरंच बाळासाहेबांच्या हाताचे ठसे घेतले? अनिल परबांनी फोटो दाखवत कदमांची बुद्धी काढली .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.