पुण्यात ७० गँग कार्यरत... घायवळला सरकारचं पाठबळ; अनिल परबांनी थेट शस्त्र परवान्याची प्रोसेसच सांगितली, योगेश कदम अडचणीत!

Pune Gangwar and Political Nexus: Anil Parab’s Explosive Allegations Against Government Support | अनील परब यांनी पुन्हा एकदा रामदास कदम आणि त्यांच्या मुलगा गृहराज्यमंत्री योगेस कदम यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) आणि शिंदे गटातील रामदास कदम यांच्यातील वाद संपण्याचे नाव घेत नाही. राजकीय वाद आता घरापर्यंत पोहोचला आहे. योगेश कदम यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करा, अशी मागणी अनिल परब यांनी केली आहे. तसेच रामदास कदम यांच्या पत्नीच्या जळीत प्रकरणाची चौकशी पुन्हा सुरू करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.

