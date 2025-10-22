मुंबई

Mehul Choksi: मेहुल चोक्सीला भारतात आणणार! मुंबईतील 'या' तुरूंगात होणार रवानगी, कशी असणार सुविधा?

Mehul Choksi: न्यायालयाने म्हटले आहे की, मेहुल चोक्सी हा एका भारतीय घोटाळ्यातील आरोपी आहे. हा राजकीय विषय नाही. त्याला भारतात निष्पक्ष खटला आणि संरक्षण मिळेल.
Mehul Choksi

Mehul Choksi

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

बेल्जियमच्या एका न्यायालयाने हिरे व्यापारी आणि पंजाब नॅशनल बँक घोटाळ्यातील आरोपी मेहुल चोक्सीला परदेशी नागरिक म्हणून घोषित केले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, त्याच्यावर गंभीर आरोप असल्याने त्याला भारतात प्रत्यार्पण करण्यास कोणताही कायदेशीर अडथळा नाही. चोक्सीला मुंबईच्या आर्थर रोड तुरुंगातील बॅरेक क्रमांक १२ मध्ये ठेवण्यात येईल. ज्याची माहिती बेल्जियमच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
Nirav Modi
PNB Scam
Court
mehul choksi
PNB
Punjab National Bank

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com