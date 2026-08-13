मुंबई

Farmer Scheme: सात हजार शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा, ४५ कोटींचे अनुदान जिल्हा बँकेत जमा

Farmer Loan Waiver Scheme: शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील १२ हजारांहून अधिक शेतकरी लाभासाठी पात्र ठरले आहेत.
Farmer Loan Waiver Scheme

Farmer Loan Waiver Scheme

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सकाळ वृत्तसेवा
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ठाणे : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील १२ हजारांहून अधिक शेतकरी कर्जमुक्तीच्या लाभासाठी पात्र ठरले आहेत. यामध्ये ठाणे जिल्ह्यातील सहा हजार ९२२, तर पालघरमधील पाच हजार ६५ शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. ठाणे पालघर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील विविध शाखांमध्ये ही रक्कम अदा करण्यात आली असून खातेदारांच्या खात्यावर जमा करण्यात आली आहे.

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