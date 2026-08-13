Farmer Scheme: सात हजार शेतकऱ्यांचा सात-बारा कोरा, ४५ कोटींचे अनुदान जिल्हा बँकेत जमा

ठाणे : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील १२ हजारांहून अधिक शेतकरी कर्जमुक्तीच्या लाभासाठी पात्र ठरले आहेत. यामध्ये ठाणे जिल्ह्यातील सहा हजार ९२२, तर पालघरमधील पाच हजार ६५ शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. ठाणे पालघर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील विविध शाखांमध्ये ही रक्कम अदा करण्यात आली असून खातेदारांच्या खात्यावर जमा करण्यात आली आहे..जिल्हानिहाय पात्र लाभार्थ्यांची माहिती संकलित केली आहे. पहिल्या टप्प्यात ठाणे आणि पालघर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील कर्ज खातेदार शेतकऱ्यांची संख्या २० हजार ६०३ सरकारला कळविण्यात आली होती. त्यानुसार ठाणे जिल्ह्यातील १० हजार ५२५ शेतकरी पात्र ठरले असून त्यापैकी आठ हजार ६१२ शेतकऱ्यांचे ई-केवायसी पूर्ण करण्यात आले..State Government: बंदीवान मच्छीमारांच्या कुटुंबांना मदत, ८९ दिवसांसाठी २६ हजार रुपये; राज्य सरकारचा निर्णय .त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात सहा हजार ९२२ शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी सरकारकडून ४५ कोटी ३३ लाख ६५ हजार ८९१ रुपये कर्जमाफीचे अनुदान प्राप्त झाले असून कर्जमाफीची रक्कम सबंधित खातेदारांच्या खात्यावर जमा करण्यात आली आहे..पालघरसाठी २८ कोटींची मदतपालघर जिल्ह्यातील पहिल्या टप्प्यात पाच हजार ६५ शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी सरकारकडून २८ कोटी ४१ लाख ४९ हजार ६५ रुपये कर्जमाफीचे अनुदान प्राप्त झाले असून कर्जमाफीची रक्कम संबंधित खातेदारांच्या खात्यावर जमा करण्यात आली आहे..Bhavesh Kavre: नॉनव्हेज खाल तर घर नाही, शाकाहारी वेलकम! ताडदेवच्या फ्लॅटबाबत ब्रोकर भावेश कावरेचा VIDEO Viral .ठाणे - ६,९२२ पात्र शेतकरी; ४५,३३,६५,८९१ अनुदान (रुपयांत)पालघर - ५,०६५ पात्र शेतकरी; २८,४१,४९,०६५ अनुदान (रुपयांत).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.