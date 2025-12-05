Putin India visit: पुतीन यांच्या स्वागताला मुंबईचा पांढरा हत्ती! मोदींनी का निवडली टोयोटा फॉर्च्यूनर?

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी चार वर्षांनी भारताचा दौऱ्यावर आले आहेत. दिल्लीत त्यांचे भव्य स्वागत झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वतः विमानतळावर उपस्थित राहून त्यांचे स्वागत केले. दोन्ही नेत्यांनी घट्ट हस्तांदोलन केले आणि नंतर एकमेकांना मिठी मारली. त्यानंतर दोघे एकत्र पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी जेवणासाठी गेले. मात्र या वेळी सर्वांचे लक्ष वेधले ते पंतप्रधान मोदींनी निवडलेल्या वाहनाकडे..पांढऱ्या रंगाची टोयोटा फॉर्च्यूनरनेहमीप्रमाणे रेंज रोव्हर किंवा मर्सिडीज-मेबॅक ऐवजी मोदींनी पांढऱ्या रंगाची टोयोटा फॉर्च्यूनर निवडली. ही गाडी महाराष्ट्राच्या नंबर प्लेटची होती आणि ती फॉर्च्यूनर सिग्मा ४ (एमटी) मॉडेलची होती. या निवडीमुळे जगभरात चर्चा सुरू झाली की ही निवड जाणीवपूर्वक की योगायोगाने झाली?.राजनैतिक संदेशअनेक तज्ञ आणि भू-राजकीय विश्लेषकांनी यामागे राजनैतिक संदेश असल्याचे मत व्यक्त केले. त्यांच्या मते, युक्रेन युद्धामुळे रशियावर निर्बंध लादणाऱ्या युरोपियन देशांच्या ब्रँडऐवजी जपानी ब्रँडची गाडी निवडणे, हे भारताचे स्वतंत्र धोरण आणि रशियाशी असलेले मैत्रीपूर्ण संबंध दाखवणारे पाऊल होते. रेंज रोव्हर ही ब्रिटिश बनावटीची असून टाटा मोटर्सच्या मालकीची आहे, तर मर्सिडीज ही जर्मन कंपनी आहे. दोन्ही देश रशियाविरोधी निर्बंधांमध्ये आघाडीवर आहेत आणि युक्रेनला शस्त्रसाठा पुरवत आहेत.यामुळे पुतिन जर युरोपियन ब्रँडच्या गाडीत बसले असते तर ते राजनैतिकदृष्ट्या चुकीचे दिसले असते. त्याऐवजी टोयोटा फॉर्च्यूनर ही भारतातच बनणारी गाडी असल्याने ती स्वदेशी आणि तटस्थ ब्रँड म्हणून योग्य ठरली. दोन्ही नेते फॉर्च्यूनरमध्ये बसले असताना त्यांच्या मागे मोदींची रेंज रोव्हर आणि पुतिन यांची ऑरस सेनाट होती..Putin India Visit: आजचा भारत ७७ वर्षांपूर्वीचा नाही, मोदी-पुतिन भेटीत उघडकीस आले राजकारण अन् तेल करारांचे रहस्य; बाह्य दबाव फेल! .आसनव्यवस्थेसाठी निवड?मात्र काही सूत्रांनी वेगळेच कारण सांगितले. त्यांच्यानुसार ही निवड आसनव्यवस्थेसाठी केली गेली. रेंज रोव्हरमध्ये तिसरी रांग नसल्याने पंतप्रधान, पुतिन आणि दुभाष्या अशा तिघांना बसणे अवघड होते. फॉर्च्यूनरमध्ये मात्र अतिरिक्त रांग असल्याने दुभाष्यांना आधीच बसवता आले. दोन्ही देशांच्या सुरक्षा पथकांनीही या गाडीला मंजुरी दिली होती..सोशल मीडियावरही मोठी चर्चाया घटनेवर सोशल मीडियावरही मोठी चर्चा रंगली. संरक्षण विश्लेषक कर्नल रोहित देव यांनी लिहिले की हे पश्चिमेला स्पष्ट संदेश आहे. भाजप प्रवक्ते शहजाद पूनावाला यांनीही ट्विटमध्ये या निवडीचे कौतुक केले आणि "हुशार लोकांना कळेल" असे लिहिले. अनेकांनी याला ‘फॉर्च्यूनर डिप्लोमसी’ असे नाव दिले.शेवटी या निवडीमागचे नेमके कारण अधिकृतरीत्या कधीच समजणार नाही. पण आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये अशी प्रतीकात्मक पावले किती महत्त्वाची असतात, हे या घटनेने पुन्हा एकदा दाखवून दिले. एक साधी गाडीही राजनैतिक संदेश देण्याचे प्रभावी माध्यम बनू शकते, हे यातून स्पष्ट झाले..Vladimir Putin In India : पुतीन ज्या देशात जातात, तिथे पोर्टेबल टॉयलेट घेऊन जातात....काय आहे यामागचं खरं कारण? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.