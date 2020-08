महाड दुर्घटनेनंतर तरी काही शिकणार का? वसई विरार शहरातील निष्कृष्ठ अनधिकृत बांधकामांवर प्रश्नचिन्ह

वसई ः वसई विरार शहरात निकृष्ट दर्जाची अनधिकृत बांधकामे होत आहेत. आयुक्तांनी अशा बांधकामांना घरपट्टी आकारण्यात येऊ नये असा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला असला तरी मात्र अनधिकृत बांधकामे रोखण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. अन्यथा महाड दुर्घटनेची पुनरावृत्ती होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. आईसक्रीमच्या एका पॅकमुळे रेस्टॉरंट मालकाला भरावाच लागणार दोन लाखांचा दंड, वाचा नक्की काय झालेलं वसई विरार महापालिका हद्दीत नऊ प्रभाग आहेत. त्यातील नालासोपारा पूर्व, पेल्हार, वालीव व विरार भागात अनधिकृत चाळी, इमारती, लोडवेरिंगच्या इमारती उभ्या केल्या जात आहेत. तसेच औद्योगिक वसाहतीत देखील परवानगी न घेता वाढीव बांधकाम, पत्र्यांचे शेड उभे केले जात आहेत. महापालिका प्रशासनाच्या प्रभाग समितीतून नोटीस बजावली जाते, कारवाई होते मात्र, पुन्हा जैसे थे परिस्थिती. स्वस्त दरात घर मिळत असल्याने घर घेण्यासाठी अनेक जण वसई विरारकडे धाव घेतात. परंतु, इमारत, चाळ अधिकृत आहे की नाही, त्याच्या बांधकामाचा दर्जा कसा आहे याची खातरजमा केली जात नाही. याबाबत आयुक्त गंगाथरन डी. यांनी नुकताच नऊ प्रभागाचा आढावा घेत अनधिकृत बांधकामांना रोखण्यासाठी घरपट्टी आकारू नये आणि तसे निदर्शासनास आल्यास कडक कारवाई केली जाईल असा इशारा अधिकाऱ्यांना दिला आहे. परंतु फक्त या निर्णयाने बांधकामे रोखता येणे शक्‍य होणार का असा सवाल देखील उपस्थित होत आहे. वसई विरारमध्ये अनधिकृत बांधकामांना घरपट्टी आकारण्यात येऊ नये असे निर्देश प्रभाग समित्यांना देण्यात आले आहेत. अशा बांधकामांवर कारवाई देखील केली जात असून, यापुढे तीव्र मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे.

- गंगाथरन डी.,

आयुक्त, वसई विरार महापालिका. अतिधोकादायक इमारतींचा विळखा -

वसई विरार शहरात धोकादायक, अतिधोकादायक अशा 563 इमारती आहेत. यातील 150 इमारती जीर्णावस्थेत आहेत. सदनिका रिकामी करण्यासाठी नोटिसा बजावण्यात आल्या असल्या तरी काही रहिवासी जीव मुठीत घेऊन तेथे राहतात. त्यामुळे त्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. ---------------------------------------------------- ( संपादन - तुषार सोनवणे )

