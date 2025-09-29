Virar News : संजय भोईरच्या अपघाती मृत्यूनंतर अनेक प्रश्न उपस्थित; स्वातंत्र्याच्या सत्तरीनंतर तरी गावाला रस्ता मिळणार का?

विरार - नायगाव आणि भाईंदरच्यामध्ये असलेलया बेटावरील गाव म्हणजे पाणजू गाव होय. या गावाला जाणयासाठी एकत्र बोटीतून जावे लागते किंवा रेल्वे लाईनवरून नायगाव किंवा भाईंदर स्टेशन गाठावे लागते. स्वातंत्र्याच्या सत्तरी नंतरही हे बेट विविध सुविधा पासून वंचीत राहिले आहे..आज आणखी एका संजय दत्ताराम भोईर (वय वर्ष 25) युवा कर्तबगार तरुणाचा बळी अडी अडचणीच्या वेळी गावाबाहेर येण्याचा एकमेव पर्यायी मार्ग, रेल्वे ब्रिज ओलांडून चालत येणे, रेल्वे ब्रिजवरून चालताना लोकल ट्रेन मधून समुद्रात (निर्माल्य) हार नारळ फुले टाकली जातात आणि मग ती एखाद्याला लागून अपघाताने गावकऱ्या चा बळी घेतात.आज पर्यंत अनेक बळी असे गेलेले आहेत. केंद्र शासनाच्या बेटे विकास अभियानमध्ये पाणजू बेताचा विकास करण्यात येणार असल्याचे स्वप्न शासनाने दाखवले होते. परंतु तेही सप्टेंबर २०२१ नंतर हवेत विरले आहे. आतापर्यंत या गावातील १५ च्यावर जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर अनेकजण अपघातात जखमी झाले आहेत..स्वातंत्र सैनिकांचे गाव म्हणून ओळखले जाणारे पाणजू गावाने 21 स्वतंत्र सैनिक दिले, मुंबईच्या कुशीतील ऐतिहासिक रेल्वे लाईनच्या पश्चिमेला दिसणारे बेट टूमदार गावगाव गावातून मुंबईला जोडणारी रेल्वे लाईन जाते. 1956 पर्यंत गावाला रेल्वे स्टेशन होते. कालांतराने ते काढून घेण्यात जाते.अटल बिहारी वाजपेयी यांनी गाव सडक योजना आखली पण स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा होतानाही शासन गावाला रस्ता देऊ शकली नाही. परिणामी ज्या गावाला रस्ताच नाही तेथे आरोग्य व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था, त्या गावचे सामाजिक- अर्थशास्त्र सोसिओ इकॉनॉमिक्स) अशा समाजाच्या व्यवस्था, त्यांचे दशावतारी नाट्य कसे असेल ह्याची कल्पनाय केलेली बरी गावात जायला..छोट्या तरीची-बोट व्यवस्था, तीही मर्यादित ह्या व्यतिरिक्त दरात्री अपरात्री रेल्वे रुळावरून अंधारातून चालत येताना काही जण पडून गंभीर दुखापतग्रस्त झालेले आहेत. तरीची (होडीची) व्यवस्था एप्रिल 1990 साली. गावचा होतकरू युवक कमळाकर भाऊ भोईर यांनी एसएससी पास झाल्यानंतर गावच्या सोयीसाठी आणि उत्पत्जाचे साधन माणून सुरू केली.त्यानंतर खऱ्या अर्थाने पाणजू गावच्या विकासाला गती आल्याचे दिसून येते.पाणजू बेट उल्हास नदी खाडीपाकात वसलेले आहे, वर्षानुवर्षे पे जा करण्यासाठी कोणताही पर्यायी मार्ग नसल्याने कामगार, विद्यार्थी नायगाव अगर भाईंदरला बालत जाण्यासाठी रेल्वे पुलाबा वापर करीत आहेत..हा जीवघेणा प्रवासाचा धार पावसाळ्यात वादक वाव्यातून चालताना आणखीनच भेदक, साहसी बनती छत्री शिवाय चालणे जिथे कठीण तेथे पावसाजी वादळ वान्यात छत्री घेऊन चालणे अग्निदिव्य बनून जाते. सन 2000 पर्यंत गावात शालेय शिक्षणाची व्यवस्था नसल्याने कोणीही पालक आपल्या पाल्यास शालेय शिक्षाण देण्यासधजत नव्हते.80-90 च्या दशकात फक्त चार-पाच पदवीधर, तदनंतर 90 ते 2000 मिळून दहापर्यंत पदवीधर श्री संत ज्ञानेश्वर सरस्वती विद्यामंदिर सन 2000 रोजी स्थापन झाल्यानंतर गावात सालेय शिक्षणाची सोय झाली मुलं-मुती शिकू लागली आणि आज रोजी पर्यंत 450 विद्यार्थ्यांनी शालेय शिक्षण पूर्ण केलेले आहे..माध्यमिक विभागाने उल्लेखनीय काम करून गेल्या पंचवीस वर्षात शिक्षणाचा दर्जा टिकविला आहे, जास्तीत जास्त वेळा एसएससी बोर्डाचा शंभर टक्के निकाल देऊन ते अधोरेखित इशल्याचे दिसून येते, विविध क्षेत्रात शिक्षण घेऊन आज गावात पदवीधरांचा आकडा शंभरी पार गेलेला आहे.संपूर्ण गाव आज मात्र साक्षर आहे.जिल्हा परिषद मराठी शाळा अद्यावत होत नाहीत, परिसर स्वच्छ होत नाही, शालेय शिक्षणाचा दर्जा उंचावत नाही, शाळेचा पट वाढत नाही तीपर्यंत माध्यमिक विभाग वाढणार नाही नाही है कटू साय आहे आई जेवू घालत नाही, बाप भीक मागून देत नाहीं अशी ही अवस्था सद्य पाणजू गावातील नागरिकांची झाली आहे..वसई तालुक्यातून सर्वात जास्त स्वातंत्र्य सैनिक दिलेल्या गावाला आज हि रस्त्यासाठी शासनाकडे साकडे घालावे लागत आहेत. शासन अजून किती जणांचा बळी घेणार असा प्रश्न येथील नागरिक आता विचारत आहेत.शासनास कळकळीची विनंती की गाव खेडी सशक्त करायची असल्यास अशा गरीब दुर्गम भागातील शाळांना प्राधान्याने विचार करून अनुदान देण्यात यावे प्राथमिक शिक्षणाला प्राधान्य देऊन गाव, गावच्या प्राथमिक शाळा अद्ययावत व्हायला हव्यात, तर आणि तरच 'सर्व शिक्षा अभियान' सर्वार्थाने सार्थ ठरेल..आणि तरच देशाचा सर्वांगीण विकासाला चालना मिळेल. निवडणुका आल्या की रो रो सर्विस, पर्यटन विकास, विविध पुलांचे आराखडे वर्षानुवर्षे यांचे गाजर दाखविले जाते. तदनंतर 'येरे माझ्या मागल्या. ब्रिटिशांविरुद्ध लढा देणारे गावकरी आता शासनाविरुद्ध लढा द्यावा लागेल ह्यामतावर ठाम होऊ लागले आहेत. शासनाने पाणजू साठी स्काय वॉक अगर रेल्वे पुलालगत निदान दुचाकी वाहन येईल अशी तातडीने व्यवस्था होणे गरजेचे.- देवेंद्र भोईर ,पाणजूहा प्रश्न आता पर्यंत सुटायला हवा होता. परंतु दुर्देवाने सुटलेला नाही. मी याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि बांधकाम मंत्री शिवेंद्र राजे भोसले यांच्याकडे रस्त्यासाठी पाठपुरावा करून प्रश्न सोडविण्यावर भर देणार आहे.- स्नेहा दुबे-पंडित, आमदार वसई.पाणजू गावातील पाणजू ते नायगाव- भाईंदर स्टेशन दरम्यान चालत प्रवासा दरम्यान 1985 पासून आजपर्यंत झालेले दुर्दैवी मृत्यू / जखमी नागरिक1) मिलिंद ह. भोर्डर-रेल अपघाती मृत्यू,2) गजानन बा. भोईर रेल अपघाती मृत्यू3) सता वसंत भोईर अतिप्रसंग करून मारलेली विद्यार्थिनी4) महेंद्र मो. भोईर चालताना ब्रिजवरून खाडीत पडून मृत्यू5) शकुंतला वामन पाटील गाडीतून फेकलेली समीर पुस्तके अंगावर पडून मृत.6) मधुकर शं. भौर्डर-रैल अपघाती मृत्यू7) विष्णू वा. भोईर- रेल अपघाती मृत्यू8 )पवन धनराज भंडारे रेल्वे अपघात9) दाराम सकपाळ रेत अपघाती मृत्यू10) संजय द भोईर गाडीतून फेकलेले नारळ, निर्मल्य लागून11) धनस्थास भोईर नारळ लागून जखमी12) लक्ष्मण भोईर नारळ लागून जखमी.केंद्र शासनाच्या बेटे विकास अभियान अंतर्गत पाणजू बेटावर टूरिझम सर्किट विकसित करण्यासाठी मास्टर प्लॅन तयार करण्यात आला आहे, ज्याला बेट पर्यटनाशी जोडता येईल. बेटाचा यूएसपी मध्यवर्ती सुविधा केंद्र असेल, जो माशाच्या आकारात आणि पूर्णपणे पर्यावरणास अनुकूल बांबूपासून बनवला जाईल, येथे मॅग्रोव्ह पार्क असेल, जे केवळ जंगलाचे संरक्षण करणार नाही, तर संवर्धनाबद्दल जागरूकता निर्माण करेल.त्याच बरोबर मास्टर प्लॅनमध्ये जेट्टीजचा विकासही प्रस्तावित करण्यात आला आहे. या जेटी टर्मिनलमध्ये तिकीट काउंटर, सुरक्षा तपासणी, जड सामान ठेवण्यासाठी क्लोक रूम, शौचालये, प्रतीक्षालय आणि स्मरणिका दुकाने असतील. सर्व पर्यटक बेटावर प्रवेश् करण्यासाठी रेल्वे पुलाजवळील प्रवासी जेटीवर उतरताल. 'अभ्यागतांना मार्गदर्शन करण्यासाठी एक माहिती केंद्र असणार आहे..या बरोबरच एक मोठे बांबूचे, ग्राउंड प्लस-वन स्ट्रक्चर बांधण्याची योजना देखील आहे, ज्यामध्ये संग्रहालय, मत्स्यालय, अम्फीथिएटर, मल्टी-क्युझिन रेस्टॉरंट आणि इतर पर्यटन सुविधा जसे वॉशरूम, वेटिंग लाउंज इत्यादी असतील. पाणजू द्वीपकल्प म्हणून, आणि 1,260 चौरस मीटरमध्ये पसरले जाईल,असा प्लान बनविण्यात आला होता परंतु हे सर्व गेल्या चार वर्षांपासून कागदावरच राहिले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.