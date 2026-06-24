"प्रिंट खूप बारीक फॉन्टमध्ये होती, वाचन करताना चूक घडली..."; राहुल नार्वेकरांची मराठी वाचन चुकांवर सभागृहात दिलगिरी

मुंबई : महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी काल स्वर्गीय आशाताई भोसले यांच्यावर शोक प्रस्ताव मांडताना मराठी भाषेचे वाचन अतिशय चुकीच्या पद्धतीने केल्याने मोठा वाद निर्माण झाला होता. या घटनेमुळे त्यांच्यावर सभागृहात व सामाजिक माध्यमांवर तीव्र टीका झाली. मनसे प्रमुख राज ठाकरेंनी देखील यावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सोशल मीडियावर पोस्ट केली. "सभागृहातील कुणीही त्यांना रोखले नाही," अशी खंत राज ठाकरेंनी व्यक्त केली होती..वाचन करताना चूक घडलीआज विधानसभेच्या सभागृहात राहुल नार्वेकर यांनी या प्रकरणाबाबत माफी मागितली. ते म्हणाले, "वाचन करताना माझ्याकडून चूक घडली, त्याबद्दल मी दिलगिरी व्यक्त करतो.".नार्वेकर यांनी आपल्या भाषणात स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, "जी प्रिंट माझ्याकडे आली ती खूप बारीक फॉन्टमध्ये होती. काही तांत्रिक चुका झाल्या होत्या. गेली चार वर्षे मी या सभागृहात अध्यक्ष म्हणून काम करत आहे. तुमच्या सर्वांच्या सहकार्याने हे काम करत असताना मी अनेक भाषणे मराठीत केली आहेत. अनेक प्रस्ताव मराठीत मांडले आहेत. सभागृहाची कार्यपद्धतीही मी मराठी भाषेतूनच हाताळली आहे. या सभागृहातील प्रत्येक सदस्याला आणि राज्यातील प्रत्येक व्यक्तीला मराठी भाषेबद्दल जितका अभिमान आहे, तितकाच अभिमान मला देखील मराठी भाषेबद्दल आहे.".ते पुढे म्हणाले, "स्वर्गीय आशाताई भोसले यांच्याबद्दल अवमानास्पद बोलण्याचा विचारही या राज्यातील कोणतीही व्यक्ती करू शकत नाही. विधानसभेचे अध्यक्ष तर मुळीच असे वक्तव्य करू शकत नाहीत. जे घडले ते एका चुकीमुळे घडले. त्याचा कुणीही वेगळा अर्थ काढू नये. तरीही, त्या भाषणाच्या वाचनावेळी राज्यातील किंवा सभागृहातील कुणाचेही मन दुखावले असेल, तर मी मनापासून दिलगिरी व्यक्त करतो.".नार्वेकर यांच्या या दिलगिरीमुळे सभागृहात काही प्रमाणात शांतता झाली. मात्र, काही सदस्यांनी या घटनेची जबाबदारी फक्त अध्यक्षांवर न टाकता, ज्यांनी ते भाषण प्रिंट करून दिले त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली. "ज्यांनी ती प्रिंट दिली आणि भाषण तयार केले, त्यांच्यावर कारवाई व्हावी," अशी मागणी सदस्यांनी उपस्थित केली..ही घटना मराठी भाषेच्या अभिमानाशी संबंधित असल्याने राज्यभरात चर्चेला उधाण आले आहे. अनेक मराठी भाषाप्रेमी आणि राजकीय नेत्यांनी याला 'अक्षम्य चूक' म्हटले आहे. विशेषतः आशाताई भोसले यांच्याबाबात अशी चूक झाल्याने भावना दुखावल्या गेल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.राज ठाकरे काय म्हणाले होते? खालील बातमीवर क्लिक करा.विधानसभेत मराठीची अब्रू गेली, राज ठाकरेंचा नार्वेकरांवर हल्लाबोल, सत्ताधाऱ्यांची पोलखोल! म्हणाले, मराठी माणसाने विचार करावा ... VIDEO.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.