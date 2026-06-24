मुंबई

"प्रिंट खूप बारीक फॉन्टमध्ये होती, वाचन करताना चूक घडली..."; राहुल नार्वेकरांची मराठी वाचन चुकांवर सभागृहात दिलगिरी

Rahul Narwekar Expresses Regret Over Marathi Reading Mistake in Assembly : मराठी भाषेच्या अभिमानाला धक्का लागल्याच्या पार्श्वभूमीवर नार्वेकरांची दिलगिरी; प्रिंट तयार करणाऱ्यांवर कारवाईची मागणी, राज्यभरात चर्चेला उधाण
rahul narvekar

rahul narvekar

esakal

Sandip Kapde
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मुंबई : महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी काल स्वर्गीय आशाताई भोसले यांच्यावर शोक प्रस्ताव मांडताना मराठी भाषेचे वाचन अतिशय चुकीच्या पद्धतीने केल्याने मोठा वाद निर्माण झाला होता. या घटनेमुळे त्यांच्यावर सभागृहात व सामाजिक माध्यमांवर तीव्र टीका झाली. मनसे प्रमुख राज ठाकरेंनी देखील यावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करताना सोशल मीडियावर पोस्ट केली. "सभागृहातील कुणीही त्यांना रोखले नाही," अशी खंत राज ठाकरेंनी व्यक्त केली होती.

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