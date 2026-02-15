मुंबई

Rahul Narwekar statement : अलिबाग येथे शेतकऱ्यांमधील वादाच्या व्हिडिओवरून विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचा खुलासा

viral video political reaction: अलिबागमधील शेतकरी वादाचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्टीकरण देत आपण या घटनेपासून पूर्णतः दूर असल्याचे सांगितले.
Rahul Narwekar controversy explanation

Rahul Narwekar controversy explanation

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Speaker Rahul Narwekar news : विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना अलिबाग तालुक्यातील म्हात्रोळी येथील शेतकऱ्यांच्या संतापाला सामोरे जावे लागले. नार्वेकर शुक्रवारी (ता. १३) खासगी जमिनीची मोजणी करण्यासाठी आले असता, काही शेतकरी त्यांना जाब विचारत हुसकावत असल्याचे व्हिडिओत दिसत आहे. दरम्यान, नार्वेकर यांनी या प्रकरणाशी काहीही संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
Crime News
Farmer
viral
Rahul Narvekar
Political Culture
Farmers marathi news
video viral
family dispute
agricultural dispute
Dispute For Land
alibag
viral video
viral video Mumbai

Related Stories

No stories found.