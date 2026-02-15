Rahul Narwekar statement : अलिबाग येथे शेतकऱ्यांमधील वादाच्या व्हिडिओवरून विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचा खुलासा

Speaker Rahul Narwekar news : विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना अलिबाग तालुक्यातील म्हात्रोळी येथील शेतकऱ्यांच्या संतापाला सामोरे जावे लागले. नार्वेकर शुक्रवारी (ता. १३) खासगी जमिनीची मोजणी करण्यासाठी आले असता, काही शेतकरी त्यांना जाब विचारत हुसकावत असल्याचे व्हिडिओत दिसत आहे. दरम्यान, नार्वेकर यांनी या प्रकरणाशी काहीही संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले..विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले की, माझ्या शेतातून जाताना दोन शेतकऱ्यांमध्ये वाद सुरू असल्याचे निदर्शनास आले. त्या वेळी मी त्यांना वाद मिटवण्याचा सल्ला दिला आणि पुढे मार्गस्थ झालो. या घटनेशी माझा काहीही संबंध नाही. असा खुलासा राहुल नार्वेकर यांनी केला आहे..दरम्यान, समाजमाध्यमांवर व्हायरल व्हिडिओमध्ये एक महिला आणि पुरुष मोजणीसाठी आलेल्या कर्मचाऱ्यांना हाकलताना, त्यांना धक्काबुक्की करताना दिसत आहेत. ‘चूक तुमची आहे’ असा जाब नार्वेकरांना विचारत घरात लग्नकार्य असताना तुम्ही जमीन मोजणीसाठी आमच्या हद्दीत का आलात, अशी विचारणा हे शेतकरी करीत आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, नार्वेकर हे काही कर्मचाऱ्यांसह एका शेतकऱ्याच्या जागेची मोजणी करण्यासाठी आले होते. या वेळी संबंधित शेतकरी कुटुंबाने तीव्र विरोध केला. तरीही त्यांनी तिथे थांबण्याचा प्रयत्न केला असता, संतप्त शेतकरी कुटुंबाने त्यांना तिथून निघून जाण्यास सांगितल्याचा दावा केला जात आहे..Premium|Uddhav Thackeray: ‘महाराष्ट्राचा मोठा प्रश्न: मुंबईत उद्धवाचे ‘आवाज’ कुठे?’.विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांचा या घटनेशी काहीही संबंध नाही. जमिनीची मोजणी सुरू असताना वाद झाला, तेव्हा नार्वेकर तिथून जात होते. त्यावेळी त्यांनी हा वाद आपापसात मिटवण्याबाबत सांगितले होते. अशी माहिती रमेश काशिनाथ पाटी या शेतकऱ्यानेही दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.