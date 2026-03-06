मुंबई

Raid On Ambani Companies : अंबानींच्या कंपन्यांवर १० ते १२ ठिकाणी छापेमारी, १५ पथके तपासात

Ambani Group Latest News : अंबानी समूहाशी संबंधित कंपन्यांवर १० ते १२ ठिकाणी छापेमारी करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. सुमारे १५ पथके या प्रकरणाचा तपास करत असल्याने उद्योग क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
Multiple Raids on Ambani-Linked Firms Across Several Locations

Sandeep Shirguppe
ED Raid Ambani Companies : उद्योगपती अनिल अंबानी (Anil Ambani) यांच्याशी संबंधित कंपन्यांवर सक्तवसुली संचालनालयाने (Enforcement Directorate) मोठी कारवाई सुरू केली आहे. रिलायन्स पॉवर (Reliance Power) आणि संबंधित व्यक्तींशी निगडित ठिकाणांवर आज पहाटेपासून छापेमारी करण्यात येत आहे.

