Raid On Ambani Companies : अंबानींच्या कंपन्यांवर १० ते १२ ठिकाणी छापेमारी, १५ पथके तपासात

ED Raid Ambani Companies : उद्योगपती अनिल अंबानी (Anil Ambani) यांच्याशी संबंधित कंपन्यांवर सक्तवसुली संचालनालयाने (Enforcement Directorate) मोठी कारवाई सुरू केली आहे. रिलायन्स पॉवर (Reliance Power) आणि संबंधित व्यक्तींशी निगडित ठिकाणांवर आज पहाटेपासून छापेमारी करण्यात येत आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, ईडीच्या सुमारे १५ पथकांनी एकाच वेळी १० ते १२ ठिकाणी धाड टाकली आहे. या कारवाईत रिलायन्स पॉवर (Reliance Power) लिमिटेडशी संबंधित व्यक्ती आणि कंपन्यांच्या व्यवहारांची तपासणी केली जात असल्याची माहिती समोर येत आहे..ED Action against Anil Ambani : अनिल अंबानींवर ‘ED’ची मोठी कारवाई!, मुंबईतील अलीशान घर तात्पुरते जप्त.या छाप्यांदरम्यान आर्थिक व्यवहार, कागदपत्रे तसेच डिजिटल पुरावे तपासले जात असून काही महत्त्वाची कागदपत्रेही जप्त करण्यात आल्याची प्राथमिक माहिती आहे. मात्र, या कारवाईबाबत अद्याप अधिकृतपणे सविस्तर माहिती जाहीर करण्यात आलेली नाही.सध्या तपास सुरू असून या प्रकरणात आणखी काही महत्त्वाची माहिती समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.