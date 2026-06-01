Dombivli: ५२ चाळ रेल्वे मैदानावरील कामांना स्थगिती, सर्वपक्षीय आंदोलनाला यश; नागरिकांसाठी मैदान पुन्हा खुले

Dombivli News: डोंबिवलीतील ऐतिहासिक रेल्वे मैदानावरील गेमिंग झोन उभारणीचे काम सुरू होते. मात्र नागरिक आणि सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांच्या आंदोलनानंतर रेल्वे प्रशासनाने या कामाला स्थगिती दिली आहे.
Railway Halts Gaming Zone Project

शर्मिला वाळुंज : सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली : डोंबिवली पश्चिमेतील ऐतिहासिक ५२ चाळ रेल्वे मैदानावरील गेमिंग झोन उभारणीच्या कामांना रेल्वे प्रशासनाने स्थगिती दिली असून मैदान पुन्हा नागरिकांसाठी खुले करण्यात आले आहे. स्थानिक नागरिक, खेळाडू, ज्येष्ठ नागरिक आणि सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांच्या आंदोलनानंतर खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी घेतलेल्या पुढाकारामुळे हा निर्णय झाल्याचे सांगितले जात आहे.

