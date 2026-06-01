Dombivli: ५२ चाळ रेल्वे मैदानावरील कामांना स्थगिती, सर्वपक्षीय आंदोलनाला यश; नागरिकांसाठी मैदान पुन्हा खुले

डोंबिवली : डोंबिवली पश्चिमेतील ऐतिहासिक ५२ चाळ रेल्वे मैदानावरील गेमिंग झोन उभारणीच्या कामांना रेल्वे प्रशासनाने स्थगिती दिली असून मैदान पुन्हा नागरिकांसाठी खुले करण्यात आले आहे. स्थानिक नागरिक, खेळाडू, ज्येष्ठ नागरिक आणि सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांच्या आंदोलनानंतर खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी घेतलेल्या पुढाकारामुळे हा निर्णय झाल्याचे सांगितले जात आहे..डोंबिवली पश्चिमेतील ५२ चाळ परिसरातील रेल्वेच्या मालकीच्या मैदानावर काही दिवसांपूर्वी गेमिंग झोन उभारणीसाठी प्राथमिक कामे सुरू करण्यात आली होती. या कामामुळे परिसरातील एकमेव मोठे खुले मैदान नष्ट होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत होती. अनेक वर्षांपासून या मैदानावर विविध क्रीडा प्रकारांचा सराव केला जातो. सकाळ-संध्याकाळ फिरण्यासाठी नागरिक येथे येतात, तर विविध सामाजिक आणि सांस्कृतिक उपक्रमांसाठीही या मैदानाचा वापर केला जातो..मैदानावरील कामांना विरोध करत स्थानिक नागरिक, खेळाडू आणि विविध राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी आंदोलन छेडले होते. या आंदोलनाची दखल घेत खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी तातडीने हस्तक्षेप केला. त्यांच्या सूचनेनुसार कल्याण ग्रामीणचे आमदार राजेश मोरे आणि स्वीय सहाय्यक अभिजित दरेकर यांनी विभागीय रेल्वे व्यवस्थापकांची भेट घेत मैदानाचे महत्त्व आणि नागरिकांच्या भावना प्रशासनासमोर मांडल्या..डोंबिवली पश्चिम भागात वाढते नागरीकरण आणि मोकळ्या जागांचा अभाव लक्षात घेता हे मैदान जतन करणे आवश्यक असल्याची भूमिका शिष्टमंडळाने मांडली. त्यानंतर रेल्वे प्रशासनाने सुरू असलेली कामे तात्पुरती थांबविण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे मैदान पुन्हा एकदा खेळाडू, युवक आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी खुले झाले आहे..दरम्यान, हा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगण्यात आले. मैदानाचे अस्तित्व अबाधित ठेवण्यासाठी आणि या जागेचा क्रीडा तसेच सार्वजनिक हितासाठी उपयोग होईल, यासाठी खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे लवकरच केंद्रीय रेल्वेमंत्र्यांची भेट घेणार असल्याची माहिती देण्यात आली..डोंबिवलीच्या क्रीडा आणि सामाजिक जीवनाचा अविभाज्य भाग असलेल्या या मैदानावरील कामांना स्थगिती मिळाल्याने परिसरातील नागरिकांमध्ये समाधान व्यक्त होत आहे. मैदान वाचविण्यासाठी एकजुटीने लढा देणाऱ्या नागरिकांसह सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांच्या प्रयत्नांना यश आल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.