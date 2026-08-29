मुंबई

Mumbai Local: मुंबईकरांसाठी मोठी अपडेट! 'या' मार्गावर मेगाब्लॉक, लोकलसह मेल-एक्स्प्रेसवर परिणाम

Mumbai Local Megablock: मध्य रेल्वे आणि ट्रान्स-हार्बर मार्गावर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. यामुळे लोकलसह मेल-एक्स्प्रेसवर परिणाम होणार आहे.
Mumbai Local Megablock

Mumbai Local Megablock

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : उपनगरी रेल्वे मार्गावरील अभियांत्रिकी आणि देखभालीची कामे करण्यासाठी रविवारी (ता. ३०) मध्य रेल्वेवर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. विद्याविहार-ठाणेदरम्यानच्या पाचव्या नाणि सहाव्या मार्गिकवर तसेच ठाणे-वाशी, नेरूळदरम्यानच्या ट्रान्स-हार्बर मार्गावर हा ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. या ब्लॉकदरम्यान ठाणे येथून सुटणाऱ्या मेल-एक्स्प्रेस गाड्या अप जलद मार्गावर वळवण्यात येतील, त्यामुळे या मार्गावरील लोकल सेवांसह काही मेल-एक्स्प्रेस गाड्यांच्या वेळापत्रकावर परिणाम होणार आहे.

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