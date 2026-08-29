Mumbai Local: मुंबईकरांसाठी मोठी अपडेट! 'या' मार्गावर मेगाब्लॉक, लोकलसह मेल-एक्स्प्रेसवर परिणाम

मुंबई : उपनगरी रेल्वे मार्गावरील अभियांत्रिकी आणि देखभालीची कामे करण्यासाठी रविवारी (ता. ३०) मध्य रेल्वेवर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. विद्याविहार-ठाणेदरम्यानच्या पाचव्या नाणि सहाव्या मार्गिकवर तसेच ठाणे-वाशी, नेरूळदरम्यानच्या ट्रान्स-हार्बर मार्गावर हा ब्लॉक घेण्यात येणार आहे. या ब्लॉकदरम्यान ठाणे येथून सुटणाऱ्या मेल-एक्स्प्रेस गाड्या अप जलद मार्गावर वळवण्यात येतील, त्यामुळे या मार्गावरील लोकल सेवांसह काही मेल-एक्स्प्रेस गाड्यांच्या वेळापत्रकावर परिणाम होणार आहे..मध्य रेल्वेकुठे : विद्याविहार-ठाणेदरम्यान पाचवी आणि सहावी मार्गिकाकधी : सकाळी ८ ते दुपारी १.३० वाजेपर्यंतपरिणाम : ब्लॉकदरम्यान ठाणे येथून सुटणाऱ्या मेल-एक्स्प्रेस गाड्या अप जलद मार्गावर वळवण्यात येतील. एलटीटीकडे जाणाऱ्या गाड्या विद्याविहार स्थानकावर सहाव्या मार्गावर पुन्हा वळवल्या जातील. डाऊन मार्गाने जाणाऱ्या मेल, एक्स्प्रेस गाड्या विद्याविहार स्थानकावर डाऊन जलद मार्गावर वळवण्यात येतील आणि पाचव्या मार्गावर ठाणे येथे वळवण्यात येणार आहे..Mumbai News : ‘ब्रिक्स’मधील व्यावसायिक सहकार्याला नवी दिशा; ‘ग्लोबल इम्पॅक्ट फोरम-२’चे पाच-सहा सप्टेंबरला मुंबईमध्ये आयोजन.गोदान एक्स्प्रेस, नेत्रावती एक्स्प्रेस, सोलापूर-सीएसएमटी वंदे भारत, पुणे-सीएसएमटी सिंहगड एक्स्प्रेस, पुणे-सीएसएमटी डेक्कन क्वीन, पुणे-सीएसएमटी प्रगती एक्स्प्रेस, मंगळुरू-सीएसएमटी एक्स्प्रेस, राजगीर-एलटीटी जनता एक्स्प्रेस, काकिनाडा पोर्ट-एलटीटी एक्स्प्रेस, बनारस-एलटीटी सुपरफास्ट एक्स्प्रेसला विलंब होणार आहे..ट्रान्स-हार्बर मार्गकुठे : ठाणे-वाशी/नेरूळदरम्यान अप आणि डाऊन मार्गकधी : सकाळी ११.१० ते सायंकाळी ४.१० वाजेपर्यंतपरिणाम : ब्लॉक कालावधीत ठाणे-वाशी, नेरूळ, पनवेलदरम्यानच्या अप आणि डाऊन ट्रान्स-हार्बर लोकल सेवा बंद राहतील. ठाण्याहून वाशी, नेरूळ आणि पनवेलकडे जाणाऱ्या सेवा तर पनवेल, नेरूळ आणि वाशीहून ठाण्याकडे येणाऱ्या सेवा रद्द राहतील. दरम्यान, बेलापूर-उरण मार्गावरील लोकल रविवारच्या वेळापत्रकानुसार सुरू राहतील..Navi Mumbai: तीन महिने श्वासनलिकेत अडकलेली चिकूची बी काढण्यात यश, खारघरमधील मेडिकव्हर हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांची कामगिरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.