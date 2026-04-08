Mumbai News: मुंबईकरांसाठी गूडन्यूज! १२ डब्यांच्या २३८ नव्या लोकल खरेदी करणार; १९ हजार कोटींच्या प्रकल्पाला मंजुरी

Mumbai Local Train: मुंबई लोकलची वाढती प्रवासीसंख्या पाहता रेल्वे मंत्रालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे. लवकरच १२ डब्यांच्या २३८ नव्या लोकल खरेदी केल्या जाणार आहेत.
मुंबई : मुंबई उपनगरी रेल्वेची वाढती प्रवासीसंख्या लक्षात घेऊन १२ डब्यांच्या २३८ नव्या लोकल गाड्यांच्या खरेदीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असल्याची माहिती रेल्वे मंत्रालयाने दिली आहे. मुंबई शहरी परिवहन प्रकल्प (एमयूटीपी)-३ आणि ३ अ अंतर्गत सुमारे १९,२९३ कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प मंजूर करण्यात आला आहे.

