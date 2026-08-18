Mumbai Local : रेल्वे वाहतुकीचे तीनतेरा! लोकलच्या डब्यावर चढण्याच्या प्रयत्नात ओएचईचा धक्का, घाटकोपरमध्ये लोकल १९ मिनिटे खोळंबली

मुंबई - मध्य रेल्वेच्या घाटकोपर स्थानकात लोकलच्या डब्यावर चढण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या एका अनोळखी व्यक्तीला ओव्हरहेड वायरचा (ओएचई) धक्का बसल्याने मंगळवारी सायंकाळी रेल्वे वाहतूक विस्कळित झाली. सुरक्षेच्या कारणास्तव ओएचईचा वीजपुरवठा काही काळ बंद करण्यात आल्याने डाउन जलद मार्गावरील लोकल तसेच मेल-एक्स्प्रेस गाड्यांच्या वाहतुकीवर परिणाम झाला. परिणामी, कार्यालयातून घरी परतणाऱ्या प्रवाशांना विलंबाचा सामना करावा लागला..मध्य रेल्वेच्या माहितीनुसार, सीएसएमटी-टिटवाळा जलद लोकल सायंकाळी ६.३३ वाजता घाटकोपर स्थानकातील फलाट क्रमांक तीनवर थांबली होती. त्यावेळी एका अनोळखी व्यक्तीने लोकलच्या डब्यावर चढण्याचा प्रयत्न केला. या प्रयत्नात तो ओव्हरहेड वायरच्या संपर्कात आल्याने त्याला विजेचा धक्का बसला..घटनेची माहिती मिळताच रेल्वे प्रशासनाने तातडीने सुरक्षात्मक उपाययोजना केल्या. प्रथम डाउन जलद मार्गावरील ओएचईचा वीजपुरवठा बंद करण्यात आला. त्यानंतर रेल्वे सुरक्षा दलाच्या जवानांनी संबंधित व्यक्तीला डब्यातून खाली उतरवून तातडीने रुग्णालयात दाखल केले. ओएचईचा धक्का बसल्याने संबंधित व्यक्ती गंभीर जखमी झाली असून, त्याच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या व्यक्तीची ओळख पटविण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती रेल्वे प्रशासनाने दिली..दरम्यान, सायंकाळी ६.३८ ते ६.४७ या कालावधीत ओएचईचा वीजपुरवठा बंद ठेवण्यात आला. त्यामुळे या मार्गावरील लोकल आणि मेल-एक्स्प्रेस गाड्यांची वाहतूक काही काळ ठप्प झाली. सुरक्षिततेची खात्री केल्यानंतर ओएचईचा वीजपुरवठा पुन्हा सुरू करण्यात आला आणि गाड्यांची वाहतूक पूर्ववत करण्यात आली. मात्र, या काळात अनेक गाड्या खोळंबल्याने पुढील वेळापत्रकावरही त्याचा परिणाम झाला..टिटवाळा लोकल १९ मिनिटे खोळंबलीघाटकोपर स्थानकातील फलाट क्रमांक तीनवर थांबलेली सीएसएमटी-टिटवाळा जलद लोकल सायंकाळी ६.३३ वाजता थांबली होती. ओएचईचा वीजपुरवठा पूर्ववत झाल्यानंतर ही लोकल ६.५२ वाजता रवाना झाली. त्यामुळे लोकलला सुमारे १९ मिनिटांचा विलंब झाला. दरम्यान, ओएचईचा वीजपुरवठा बंद असल्याने डाउन जलद मार्गावरील लोकल आणि मेल-एक्स्प्रेस गाड्या एकामागोमाग खोळंबल्या. परिणामी, मध्य रेल्वेच्या लोकल सेवांचे वेळापत्रक विस्कळित झाले..कुर्ला, दादर, घाटकोपरमध्ये गर्दीसायंकाळच्या गर्दीच्या वेळेत ही घटना घडल्याने कार्यालयातून घरी परतणाऱ्या प्रवाशांना मोठा फटका बसला. लोकल उशिराने धावत असल्याने कुर्ला, दादर आणि घाटकोपर स्थानकांवर प्रवाशांची मोठी गर्दी झाली. फलाटांवर प्रवाशांची संख्या वाढल्याने नियमित लोकल पकडण्यासाठी प्रवाशांना मोठी कसरत करावी लागली..रात्रीपर्यंत विलंबाचा परिणामओएचईचा वीजपुरवठा काही मिनिटांसाठी बंद ठेवण्यात आला असला, तरी त्याचा परिणाम त्यानंतरही बराच काळ जाणवत राहिला. गाड्या खोळंबल्याने पुढील लोकलच्या वेळापत्रकावरही परिणाम झाला. त्यामुळे रात्रीपर्यंत मध्य रेल्वेच्या काही लोकल १० ते १५ मिनिटे उशिराने धावत होत्या.रेल्वे प्रशासनाने सुरक्षेच्या दृष्टीने तातडीने वीजपुरवठा बंद करून आवश्यक कार्यवाही केली. वीजपुरवठा पूर्ववत झाल्यानंतर वाहतूक पुन्हा सुरू करण्यात आली. मात्र, विस्कळित झालेले वेळापत्रक सुरळीत करण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाला काही वेळ लागला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.