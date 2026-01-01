Badlapur-Karjat Railway: बदलापूर–कर्जत रेल्वे प्रवाशांसाठी खुशखबर! तिसरा आणि चौथा रेल्वे मार्ग बांधण्यास मान्यता; कधी पूर्ण होईल?

मुंबई

Badlapur to Karjat Railway Line: बदलापूर–कर्जत रेल्वे प्रवाशांसाठी मोठी खुशखबर समोर आली आहे. तिसरा आणि चौथा मार्ग मंजूर करण्यात आला आहे. कल्याण–कर्जत प्रवास आता अधिक सोपा होणार आहे.
मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वे प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समिती आणि रेल्वे मंत्रालयाने मुंबई शहरी वाहतूक प्रकल्प-३बी अंतर्गत बदलापूर ते कर्जत दरम्यान तिसऱ्या आणि चौथ्या रेल्वे मार्गाच्या बांधकामाला अंतिम मान्यता दिली आहे. या महत्त्वाच्या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीमुळे कल्याण-कर्जत विभागावरील वाहतूक कोंडी लक्षणीयरीत्या कमी होण्याची अपेक्षा आहे.

