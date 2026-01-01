Badlapur-Karjat Railway: बदलापूर–कर्जत रेल्वे प्रवाशांसाठी खुशखबर! तिसरा आणि चौथा रेल्वे मार्ग बांधण्यास मान्यता; कधी पूर्ण होईल?

मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वे प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समिती आणि रेल्वे मंत्रालयाने मुंबई शहरी वाहतूक प्रकल्प-३बी अंतर्गत बदलापूर ते कर्जत दरम्यान तिसऱ्या आणि चौथ्या रेल्वे मार्गाच्या बांधकामाला अंतिम मान्यता दिली आहे. या महत्त्वाच्या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीमुळे कल्याण-कर्जत विभागावरील वाहतूक कोंडी लक्षणीयरीत्या कमी होण्याची अपेक्षा आहे..या ३२.४६ किलोमीटर लांबीच्या उपनगरीय विभागाचे चौपटीकरण मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ (MRVC) कडे सोपवण्यात आले आहे. संपूर्ण प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च ₹१,२३४ कोटी (किंवा सुधारित अंदाजानुसार ₹१,३२४ कोटी) आहे. हा खर्च केंद्र सरकार आणि महाराष्ट्र सरकार समान (५०:५०) वाटून घेईल. महाराष्ट्र सरकारने या प्रकल्पाला आधीच हिरवा कंदील दाखवला आहे..Thane Fire News: नववर्षाची सुरुवात आगीच्या घटनांनी; परिसरात धुराचे मोठे लोट; नागरिकांमध्ये खळबळ .या प्रकल्पात बदलापूर, वांगणी, शेलू, नेरळ, भिवपुरी रोड आणि कर्जत यासारख्या महत्त्वाच्या स्थानकांचा समावेश असेल. नवीन मार्गांचा मोठा फायदा म्हणजे उपनगरीय गाड्या आणि मुख्य मार्ग पूर्णपणे वेगळे करणे. एमआरव्हीसीचे अध्यक्ष विलास वाडेकर यांच्या मते, यामुळे स्थानकांवरील गर्दी कमी होईल आणि मुंबई-चेन्नई उच्च-घनतेच्या मार्गावरील क्षमता लक्षणीयरीत्या वाढेल..हा प्रकल्प प्रत्यक्षात आणण्यासाठी, अंदाजे ३७.७९ हेक्टर खाजगी जमीन, तसेच सरकारी आणि रेल्वे जमीन आवश्यक असेल. या महत्त्वाच्या प्रकल्पासाठी जमीन संपादित करण्याचे काम मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला सोपवण्यात आले आहे. जमीन संपादित झाल्यानंतर, रेल्वे बांधकामाला गती देईल..महापालिका निवडणुकांआधी मोठा राजकीय बॉम्ब! ठाकरे बंधूंनंतर आता अजून एक भावांची जोडी एकत्र येणार? दलित मतांचे एकत्रीकरण होणार.अधिकाऱ्यांच्या मते, भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर, बांधकाम प्रकल्प तीन ते चार वर्षांत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे. सध्या या मार्गावर मालवाहतूक आणि एक्सप्रेस गाड्यांमुळे लोकल गाड्या वारंवार विस्कळीत होतात. परंतु चौपट झाल्यानंतर प्रवाशांना वेळेवर अधिक वेळा लोकल गाड्यांचा आनंद घेता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.