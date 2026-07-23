मुंबई

Mumbai Crime: रेल्वेच्या वरिष्ठ अभियंत्याची २६ लाखांना फसवणूक, आरोपींमध्ये रेल्वे अधिकाऱ्याचा समावेश

Railway Engineer Fraud Case: रेल्वेच्या वरिष्ठ अभियंत्याची २६ लाखांना फसवणूक झाल्याची धक्कादायक घटना घडल्याचे समोर आले आहे. याप्रकरणात संशयित आरोपींमध्ये रेल्वे अधिकाऱ्याचा समावेश असल्याची माहिती आहे.
Fraud Case

Fraud Case

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : रेल्वेच्या वरिष्ठ अभियंत्याला मुलीच्या एमबीबीएस प्रवेशाच्या निमित्ताने २६ लाखांचा गंडा घालणाऱ्या चौघांविरोधात वडाळा टीटी पोलिसांनी मंगळवारी (ता. २१) गुन्हा नोंदवला. संशयित आरोपींमध्ये रेल्वेत काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यासह त्याच्या पत्नीचाही समावेश असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.

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