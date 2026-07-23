Mumbai Crime: रेल्वेच्या वरिष्ठ अभियंत्याची २६ लाखांना फसवणूक, आरोपींमध्ये रेल्वे अधिकाऱ्याचा समावेश

मुंबई : रेल्वेच्या वरिष्ठ अभियंत्याला मुलीच्या एमबीबीएस प्रवेशाच्या निमित्ताने २६ लाखांचा गंडा घालणाऱ्या चौघांविरोधात वडाळा टीटी पोलिसांनी मंगळवारी (ता. २१) गुन्हा नोंदवला. संशयित आरोपींमध्ये रेल्वेत काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यासह त्याच्या पत्नीचाही समावेश असल्याचे पोलिसांनी सांगितले..मध्य मुंबईतील फिर्यादी सप्टेंबर २०२५ मध्ये ते आपल्या मुलीसाठी एमबीबीएस प्रवेशासाठी प्रयत्न करत होते. तेव्हा त्यांच्यासोबत रेल्वेत काम करणाऱ्या सहकाऱ्याने आपल्या पत्नीच्या ओळखीतील एक व्यक्ती प्रवेश मिळवून देण्याचे काम करतो, असे सांगितले. त्याने फिर्यादी आणि त्या व्यक्तीची भेट घालून दिली..'५० ग्रॅम पावडर खिशात टाकेल, आयुष्य उद्ध्वस्त होईल'; मुंबई पोलिसांचा व्हायरल VIDEO, नेमकं खरं काय?.या व्यक्तीने पुण्याच्या खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये प्रवेश मिळवून देतो, असे आश्वासन दिले. त्यासाठी ११ लाख रुपये फिर्यादीने संशयित सहकाऱ्याच्या पत्नीच्या बँक खात्यावर वळते केले. पैसे उशिरा मिळाल्याने प्रवेशाची संधी हुकल्याचे निमित्त पुढे केले. तसेच मध्य प्रदेशातील एका महाविद्यालयात प्रवेश मिळवून देतो, असे सांगत आणखी भुलवले होते. मोठी रक्कम स्वीकारल्यानंतरही फिर्यादीच्या मुलीला प्रवेश मिळाला नाही..कारमधील पैशांवर चोरट्याचा डल्लाचारचाकी वाहनातून साडेअकरा लाखांची चोरी करणाऱ्या सराईत चोराला काशिगाव पोलिसांनी अटक केली आहे. हटकेश भागात १७ जुलैला पहाटे ही चोरी झाली होती. बाबा टायर दुकानात पंक्चर काढण्यासाठी उभ्या असलेल्या चारचाकीतील साडेअकरा लाखांची रोख रक्कम असलेली पिशवी चोरट्याने पळवली होती. या प्रकरणात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर गुन्हे प्रकटीकरण पथकाने मिरा रोडच्या नयानगर भागातून सापळा रचून शोएब मुनंज्जम खानला अटक केली. चोरीला गेलेल्या रकमेपैकी ११ लाख २० हजारांची रोख रक्कम पोलिसांनी हस्तगत केली आहे..Mumbai Rain: मुंबईत संततधार! चार धरणं ओव्हरफ्लो; सातही जलाशयांची आकडेवारी समोर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.