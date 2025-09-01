मुंबई

Mumbai Local: रेल्‍वेस्‍थानकांना समस्‍यांचा विळखा! ढिसाळ कारभाराचा फटका, प्रवाशांची गैरसोय

Railway Station Update: उरण तालुक्यात रेल्वेसेवा सुरू होऊन दीड वर्षेही झाले नसताना चारही रेल्‍वेस्‍थानके समस्‍यांच्या विळख्यात सापडली आहेत. मध्य रेल्वेच्या या कारभारामुळे प्रवाशांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे.
उरण : औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत असलेल्या उरण तालुक्यात रेल्वेसेवा सुरू होऊन दीड वर्षेही झाले नसताना चारही रेल्‍वेस्‍थानके समस्‍यांच्या विळख्यात सापडली आहेत. रेल्‍वे प्रशासन व इतर यंत्रणांच्या ढिसाळ कारभाराचा फटका प्रवाशांना बसत असून, गैरसोय दूर करावी, अशी मागणी होत आहे.

