Mumbai Local: प्रवाशांना दिलासा! ठाणे–मुलुंड दरम्यान नवीन उपनगरीय रेल्वे स्थानक पूर्ण होणार; रेल्वेमंत्र्यांचे आश्वासन

ठाणे आणि मुलुंड दरम्यानच्या नवीन उपनगरीय रेल्वे स्थानकाचे रखडलेले काम आता रेल्वे करणार आहे. केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी फोनवरून संवाद साधताना सांगितले की, रेल्वे त्यांच्या अखत्यारीतील सर्व कामे स्वखर्चाने तात्काळ सुरू करेल. ठाणे आणि मुलुंड दरम्यानच्या नवीन शहरी रेल्वे स्थानकाच्या कामात होणाऱ्या विलंबाबद्दल संसदेतील शिवसेना गटनेते खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे आणि खासदार नरेश म्हस्के केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्याकडे पाठपुरावा करत होते..खासदारांनी संसदेत हा मुद्दा उपस्थित केला होता. शुक्रवारी, हिवाळी अधिवेशनादरम्यान, खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे आणि नरेश म्हस्के यांनी रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांची भेट घेतली आणि त्यांना रखडलेले रेल्वे स्टेशन त्वरित सुरू करण्याची विनंती केली. खासदारांनी सांगितले की, रेल्वे मंत्रालय आणि रेल्वे अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्याने काम रखडले आहे आणि प्रकल्प पुन्हा रुळावर आणण्यात त्यांना अडचणी येत आहेत. .Western Railway: पश्चिम रेल्वेचा नवा उपक्रम! मुंबईच्या 'या' स्टेशनवर देशातील पहिले को-वर्किंग स्पेस सुरू, एका तासाचे दर किती?.खासदार नरेश म्हस्के यांनी रेल्वे सल्लागार समितीच्या बैठकीतही हा मुद्दा उपस्थित केला. स्मार्ट सिटी मिशन अंतर्गत, ठाणे आणि मुलुंड दरम्यान एक नवीन शहरी रेल्वे स्टेशन मंजूर झाले आहे. ठाणे स्मार्ट सिटी लिमिटेडने ६०% काम पूर्ण केले आहे. सुरुवातीला १२० कोटी रुपयांचा अंदाज असलेला हा प्रकल्प आता २४५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाला आहे. स्मार्ट सिटी मिशन मार्च २०२५ मध्ये संपत आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडे कोणताही अतिरिक्त निधी शिल्लक नाही..Railway Rules: कन्फर्म सीटसाठी रेल्वेचे जेवण घ्यावेच लागणार; रेल्वेची नवी कमाईची युक्ती, पण प्रवाशांमध्ये नाराजी.जर मध्य रेल्वेने तातडीने काम सुरू केले नाही तर निधीअभावी हा प्रकल्प रखडेल अशी चिंता नरेश म्हस्के यांनी व्यक्त केली होती. केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी आता सांगितले आहे की, मध्य रेल्वे तातडीने काम सुरू करेल आणि खर्च उचलेल. खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे आणि नरेश म्हस्के यांनी केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांचे या समस्येचे निराकरण केल्याबद्दल आभार मानले.