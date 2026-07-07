Mumbai: राजभवनात कोल्हापुरातील २६ वर्षीय जवानाने संपवलं आयुष्य, रायफलमधून झाडून घेतली गोळी

मुंबई: राजभवनात (लोकभवन)सुरक्षेसाठी तैनात असलेल्या राज्य राखीव पोलिस दलाच्या (एसआरपीएफ) जवानाने सर्व्हिस रायफलमधून स्वतःवर गोळी झाडून आज सायंकाळी आत्महत्या केली. कौस्तुभ सांगळे (वय २६) असे त्यांचे नाव आहे. ते या दलात अंमलदार होते. ते कोल्हापूर येथील एसआरपीएफ ग्रुप-१६ तुकडीत कार्यरत होते. .सध्या कौस्तुभ सांगळे यांची नियुक्ती राजभवनात करण्यात आली होती. राजभवनातील एसआरपीएफ कॅम्पमध्ये हा प्रकार घडला. याप्रकरणी मलबार हिल पोलिसांनी अपघाती मृत्यूची नोंद केली आहे. पुढील चौकशी व तपास सुरू केल्याचे उपायुक्त आर. रागसुधा यांनी स्पष्ट केले..Missing Link: कनेक्टिंग लिंक’चा दर्जा मिसिंग? पहिल्याच पावसात स्लॅब कोसळल्याने कामाच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह.दरम्यान, विविध वृत्त वाहिन्यांच्या माहितीनुसार, कामावर असतानाच कौस्तुभ सांगळे यांनी स्वतःच्या सर्व्हिस रायफलमधून गोळी झाडून जीवन संपवले. गोळीबाराचा आवाज ऐकताच सहकारी जवानांनी घटनास्थळी धाव घेतली..रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या सांगळे यांना तातडीने रुग्णालयात हलविण्यात आले. मात्र, डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. सांगळे यांनी नेमके कोणत्या कारणामुळे हे टोकाचे पाऊल उचलले याचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही..Nashik: जादूटोण्याची भीती दाखवून बळजबरीने केले लग्न, भोंदूबाबाविरोधात गुन्हा दाखल.घटनास्थळावरून कोणत्याही प्रकारची सुसाईड नोट मिळालेली नसल्याची प्राथमिक माहिती आहे. घटनेनंतर वरिष्ठ पोलिस अधिकारी आणि फॉरेन्सिक पथकाने घटनास्थळी पाहणी केली. राजभवनातील सहकारी जवान व कर्मचाऱ्यांचे जबाबही नोंदविण्याचे काम सुरू होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.