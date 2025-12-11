Raj Thackeray: गुन्हा मान्य आहे का? कोर्टाचा सवाल! राज ठाकरे उत्तर देताना नेमकं काय घडलं? २००८ चं जुनं प्रकरण पुन्हा जिवंत!

ठाणे सत्र न्यायालयात आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची २००८ च्या जुना प्रकरणात महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. सकाळी अकरा वाजता राज ठाकरे कोर्टात हजर झाले न्यायाधीशांनी थेट त्यांना विचारले की तुम्हाला हा गुन्हा मान्य आहे का यावर राज ठाकरे यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की गुन्हा मान्य नाही..हिंसाचार घडवल्याचा आरोपहे प्रकरण ऑक्टोबर २००८ मधील आहे त्या वेळी रेल्वे भरती परीक्षेसाठी कल्याण रेल्वे स्थानकावर उत्तर भारतीय उमेदवार मोठ्या संख्येने आले होते. मनसे कार्यकर्त्यांनी मराठी तरुणांच्या नोकऱ्या परप्रांतीयांनी हिरावल्या असा आरोप करत त्या उमेदवारांवर हल्ला केला. रेल्वेच्या मालमत्तेचे मोठे नुकसान केले तसेच हिंसाचार घडवल्याचा आरोप आहे..सात मनसे कार्यकर्त्यांवर गुन्हाया घटनेनंतर राज ठाकरे यांच्यासह सात मनसे कार्यकर्त्यांवर कल्याण पोलिसांनी गुन्हा दाखल करण्यात आला होत. त्यांना अटक वॉरंटही काढण्यात आला होता. मात्र काही वेळाने त्यांना जामीन मिळाला..Raj Thackeray : इथे कशाला टाईमपास करतोस? राज ठाकरेंनी पिट्याभाईला झापलं, मनसेच्या पुण्यातील बैठकीची Inside Story.आरोपींना समन्स बजावलेप्रकरण प्रथम कल्याण न्यायालयात चालले पुढे ते ठाणे रेल्वे न्यायालयात हस्तांतरित करण्यात आले. गेल्या काही सुनावण्यांमध्ये आरोपी कोर्टात हजर राहत नसल्याने न्यायालयाने राज ठाकरे यांच्यासह इतर आरोपींना समन्स बजावले आणि अटक वॉरंटही काढले होते. राज ठाकरे यांच्या वकिलांनी अर्ज करून ते वॉरंट रद्द करून घेतले..पुराव्यांची तपासणी होणारआजची सुनावणी पूर्ण झाली असून राज ठाकरे यांनी गुन्हा मान्य नसल्याचे सांगितल्याने पुढील टप्प्यात साक्षीदारांची हजेरी आणि पुराव्यांची तपासणी होणार आहे. २००८ पासून रखडलेला हा खटला पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.ठाणे शहरात सकाळपासून पोलीस बंदोबस्त वाढवण्यात आला होता मात्र कोणताही अनुचित प्रकार घडला नाही. राज ठाकरे कोर्टातून बाहेर पडल्यानंतर कार्यकर्त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी कधी लागणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..Raj Thackeray : रात्र वैऱ्याची, गाफील राहू नका! मुंबई मनपाची ही शेवटची निवडणूक, त्यानंतर...; राज ठाकरेंचा थेट इशारा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.