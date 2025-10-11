Raj Thackeray : निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मोठी बातमी! राज ठाकरे देखील मविआसोबत; निवडणूक अधिकाऱ्यांची भेट घेणार

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील राजकीय वातावरण तापायला लागलं आहे. १४ ऑक्टोबर रोजी दुपारी १२.३० वाजता राज्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांचे शिष्टमंडळ मुख्य निवडणूक अधिकारी श्री. एस. चोकलिंगम यांची भेट घेणार आहे..“निवडणूक आयोगाला भेट घेणे ही एक औपचारिकता असली, तरी लोकशाही व्यवस्थेतील या सर्वोच्च संस्थेशी संवाद ठेवणे गरजेचे आहे,” असं ठाकरे गटाचे नेते संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे..राजकारण नाही, तर लोकशाही वाचवण्याचा प्रयत्नशरद पवार, उद्धव ठाकरे, हर्षवर्धन सपकाळ आणि राज ठाकरे यांच्यासह अनेक प्रमुख नेते या बैठकीत सहभागी होणार आहेत. राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळात सहभागी व्हावे, अशी विनंती करण्यात आली आहे. “हे राजकारण नाही, तर लोकशाही वाचवण्याचा प्रयत्न आहे,” असं संजय राऊत म्हणाले..Sanjay Raut PC : रामदास कदमांचा धक्कादायक दावा, ठाकरे गटाने दिलं प्रत्युत्तर; नेमकं काय म्हणाले संजय राऊत?.पत्रकार परिषद होणारभेटीनंतर यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे सर्व नेत्यांची पत्रकार परिषद होणार असल्याची माहितीही राऊत यांनी दिली. या संदर्भात त्यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना सर्वपक्षीय बैठकीत सहभागी होण्यासाठी पत्र लिहिल्याचंही सांगितलं..तारखा लवकरच जाहीर होणारसंजय राऊत म्हणाले, “मुंबई महानगरपालिकेसह राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तारखा लवकरच जाहीर होणार आहेत. जिल्हा परिषदा, नगरपालिका आणि महानगरपालिका या सर्व निवडणुका अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. या निवडणुकांच्या यंत्रणा आणि प्रक्रियेवर कोणताही संशय राहू नये. निवडणुका पारदर्शक आणि निष्पक्ष पद्धतीने, संविधानाचे पूर्ण पालन करून व्हाव्यात ही राज्यातील प्रमुख राजकीय पक्षांची भूमिका आहे.”.देवेंद्र फडणवीस यांना विनंतीसध्याच्या निवडणूक प्रक्रियेबाबत काही शंका असल्याने त्या विषयांवर चर्चा करण्यासाठी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोकलिंगम यांची भेट घेणार आहे.“माझी आपणास (देवेंद्र फडणवीस) विनंती आहे की, आपण या शिष्टमंडळात स्वतः सहभागी व्हावे. या भेटीमागे कोणताही राजकीय हेतू नसून लोकशाही बळकट करणे आणि निवडणूक यंत्रणेवरील विश्वास अधिक दृढ करणे हीच भावना आहे,” असेही राऊत यांनी म्हटले..Sanjay Raut PC : रामदास कदमांचा धक्कादायक दावा, ठाकरे गटाने दिलं प्रत्युत्तर; नेमकं काय म्हणाले संजय राऊत?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.