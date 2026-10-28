Raj Thackeray Karjat speech Modi Shah : "गुजरातचे दोन माणसं महाराजांचा महाराष्ट्र चालवणार का?"; तोडलेली झाडं पाहून राज ठाकरे कडाडले, मोदी-शाहांवर थेट निशाणा!

"आज कर्जतमध्ये ज्या ठिकाणी बेसुमार वृक्षतोड झाली तिथे मी प्रत्यक्ष गेलो होतो. तोडलेली लाकडे थप्पी लावून रचून ठेवली होती; ते विदारक दृश्य पाहून मला वाटले की मी जंगलाच्या अंतिम संस्कारालाच आलो आहे! .इतक्या वर्षांची जुनी झाडे कोणत्यातरी गुजरात्यासाठी कापून टाकली जात आहेत. गुजरातची दोन माणसे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र चालवणार का? आमचा सह्याद्री पोखरणार का?" असा संतप्त सवाल करत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि राज्य सरकारवर अत्यंत आक्रमक शब्दांत हल्लाबोल केला..टॉरेंट कंपनीच्या वीज प्रकल्पासाठी कर्जत-भीमाशंकर परिसरात सुरू असलेल्या वृक्षतोडीच्या जागेची पाहणी केल्यानंतर, राज ठाकरे यांनी कर्जत येथील पोलीस ग्राऊंडवर आयोजित जाहीर सभेतून संपूर्ण सत्ताधाऱ्यांचे वाभाडे काढले..महाराष्ट्राची एकमेव लेणी... जिथून दिसतो अथांग समुद्र!.मुख्यमंत्र्यांना केंद्रातून शून्य किंमतराज्यातील सत्तेच्या चाव्या दिल्लीत असल्याचा आरोप करत राज ठाकरे म्हणाले, "महाराष्ट्रात सत्तेत बसलेल्या मुख्यमंत्र्यांना आणि उपमुख्यमंत्र्यांना केंद्रात बसलेल्या त्या दोघांकडून शून्य किंमत आहे. उद्योगपती थेट मोदी आणि शाह यांना भेटतात, आम्हाला महाराष्ट्रात अमुक एक जमीन पाहिजे असे सांगतात आणि मग वरून खाली आदेश येतात. पोलिस ठाण्यात सिनिअर अधिकारी आला की जसा सॅल्यूट मारतात, तशी या सरकारमधील लोकांची अवस्था झाली आहे. पदाची आणि सत्तेची भीती वाटत असल्याने मान खाली घालून चालणारा लाचार महाराष्ट्र का तयार होतोय?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला..DJ Testing Near Counting Center Row : मतमोजणी केंद्राजवळ डीजेची 'टेस्टिंग' करणे पडले भलतेच महागात! कानठळ्या बसवणारा आवाज घुमताच विभागीय आयुक्तांचा थेट दणका, वाहन थेट पोलीस ठाण्यात. १५०० रुपयांत तोंडं बंद केली जात आहेत!राज ठाकरे यांनी केवळ सरकारवरच नाही, तर मतदारांच्या भूमिकेवरही सडकून टीका केली. "विधानसभेच्या वेळी मी सांगत होतो की महाराष्ट्र जर यांच्या हातात गेला तर ही दोन माणसे वाट्टेल ते करतील. आज तुम्ही रडत बसता, राजकीय पक्षांकडे जाऊन अन्यायाची दाद मागता; पण निवडणुकीच्या तोंडावर जातीच्या, धर्माच्या किंवा पैशांच्या नावावर यांनाच मतदान करता. मग हे पुन्हा निवडून येऊन तुमच्यावरच वरवंटा फिरवतात. माता-भगिनींना 'लाडकी बहीण' योजनेतून महिना १५०० रुपये फेकायचे, अशा योजनांमधून तुम्हाला विकत घेऊन तुमची तोंडे बंद केली जात आहेत," असा सणसणीत टोला त्यांनी लगावला..तुमचे कोयते फक्त फांद्या छाटायला आहेत का?"आपल्या भाषणात भावनिक आणि तितकाच आक्रमक पवित्रा घेत राज ठाकरे यांनी गावकऱ्यांना लढ्याचे आवाहन केले. "दुपारी पाहणी करताना गावातल्या महिला हातात तान्हे बाळ घेऊन मला भेटल्या आणि जंगल वाचवा म्हणून हात जोडत होत्या. तुमच्यावर अशी हात जोडायची वेळ का यावी? तुमचे कोयते काय फक्त झाडांच्या फांद्या छाटण्यासाठी आहेत का? झाडे तोडण्यासाठी बाहेरून मजूर आणले जात आहेत. .आज कर्जतच्या दारावर कुऱ्हाड चालली आहे, उद्या संपूर्ण सह्याद्रीवर हेच संकट येईल; त्यामुळे शांत बसू नका," असा थेट इशारा देत त्यांनी या प्रकल्पाला तीव्र विरोधाची हाक दिली. दरम्यान, सभेच्या पार्श्वभूमीवर कर्जत परिसरात इंटरनेट सेवा बंद करण्याच्या प्रशासनाच्या निर्णयावरही त्यांनी "इंटरनेट बंद केले म्हणून काय सूर्य उगवायचा थांबतो का?" असा खोचक टोला लगावला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.