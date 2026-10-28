मुंबई

Raj Thackeray Karjat speech Modi Shah : "गुजरातचे दोन माणसं महाराजांचा महाराष्ट्र चालवणार का?"; तोडलेली झाडं पाहून राज ठाकरे कडाडले, मोदी-शाहांवर थेट निशाणा!

Raj Thackeray slams Torrent power project : "झाडं पाहून वाटलं जंगलाच्या अंतिम संस्काराला आलोय!"; कर्जतच्या भर सभेतून लाडकी बहीण योजनेवरही प्रहार, गावकऱ्यांना केले 'हे' मोठे आवाहन
Mouths are being shut for Rs 1500; Sharp dig from Karjat rally

Mouths are being shut for Rs 1500; Sharp dig from Karjat rally

Sakal

विनयन वाघमारे
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"आज कर्जतमध्ये ज्या ठिकाणी बेसुमार वृक्षतोड झाली तिथे मी प्रत्यक्ष गेलो होतो. तोडलेली लाकडे थप्पी लावून रचून ठेवली होती; ते विदारक दृश्य पाहून मला वाटले की मी जंगलाच्या अंतिम संस्कारालाच आलो आहे!

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