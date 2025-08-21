बेस्ट पतपेढीत एकही जागा नाही, राज ठाकरे म्हणाले,'मला माहितीच नाही विषय, छोटी गोष्ट आहे रे'

बेस्टच्या पतपेढी निवडणुकीत राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांना मोठा धक्का बसला. बेस्ट पतपेढीच्या निवडणुकीनंतर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतल्यानं राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आलंय. दरम्यान, या भेटीनंतर पत्रकारांशी बोलताना राज ठाकरे यांनी विविध प्रश्नांना उत्तरे दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी वाहतूक कोंडीच्या विषयावर चर्चा केली असंही त्यांनी सांगितलं. बेस्ट पतपेढी निवडणुकीच्या निकालाबाबत विचारलं असता राज ठाकरेंनी थेट उत्तर देणं टाळलं..राज ठाकरे यांनी बेस्ट पतपेढी निवडणुकीच्या संदर्भात प्रश्न विचारला असता त्याला बगल दिली. राज ठाकरेंनी म्हटलं की, हो मी वाचलं... काय आहे ते? मला माहितीच नाही हा विषय... निवडणुका स्थानिक आहेत. पतपेढी का काय ना.... ठीक आहे. छोट्या गोष्टी आहेत रे... तुम्हालाही काहीतरी दाखवायला हवं,... मग याची आग लावा त्याची आग लावा....लोक शिव्या देतात, स्वागताला आलेल्या कार्यकर्त्यांना अजितदादांनी झापलं; VIDEO VIRAL.बेस्ट पतपेढी निवडणुकीत राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या युतीत उत्कर्ष पॅनल उतरलं होतं. पण त्यांच्या पॅनलला २१ पैकी एकाही जागेवर विजय मिळाला नाही. बीएमसी निवडणुकीच्या तोंडावर पतपेढी निवडणुकीकडे लिटमस टेस्ट म्हणून पाहिलं जातंय. पण या निवडणुकीत ठाकरे बंधूंना खातंही उघडता न आल्यानं टीका होत आहे..Raj Thackeray: मुंबईत बेशिस्तपणा वाढला... राज ठाकरेंनी का घेतली देवेंद्र फडणवीसांची भेट? सादर केला मुंबईचा विकास आराखडा.कबुतरखान्याच्या मुद्द्यावरूनही राज ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेत उत्तर दिलं. राज ठाकरे म्हणाले की, मला एक कळत नाही, तुमच्या घरात चार उंदीर झाले तर आपण काय करतो, नको नको गणपतीचं वाहन आहे... म्हणून आपण घरात उंदीर ठेवतो का? मग असे कोण जैन लोक आहेत जे कबुतरावर बसून फिरायला जातात? माणसं मेलेली चालतात पण कबुतरं मेली नाही पाहिजेत. रेल्वेखाली, खड्ड्यात माणसं जातात. माणसांपेक्षा कबुतरं महत्वाची आहेत का असा प्रश्न राज ठाकरेंनी उपस्थित केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.