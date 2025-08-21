मुंबई

बेस्ट पतपेढीत एकही जागा नाही, राज ठाकरे म्हणाले,'मला माहितीच नाही विषय, छोटी गोष्ट आहे रे'

Raj Thackeray meeting with CM Fadnavis : बेस्ट पतपेढीच्या निवडणुकीनंतर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतल्यानं राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आलंय.
Raj Thackeray Reacts on No Seat in BEST Society, Calls It Minor Matter
Raj Thackeray Reacts on No Seat in BEST Society, Calls It Minor MatterEsakal
सूरज यादव
Updated on

बेस्टच्या पतपेढी निवडणुकीत राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांना मोठा धक्का बसला. बेस्ट पतपेढीच्या निवडणुकीनंतर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतल्यानं राजकीय वर्तुळात चर्चेला उधाण आलंय. दरम्यान, या भेटीनंतर पत्रकारांशी बोलताना राज ठाकरे यांनी विविध प्रश्नांना उत्तरे दिली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी वाहतूक कोंडीच्या विषयावर चर्चा केली असंही त्यांनी सांगितलं. बेस्ट पतपेढी निवडणुकीच्या निकालाबाबत विचारलं असता राज ठाकरेंनी थेट उत्तर देणं टाळलं.

Loading content, please wait...
Devendra Fadnavis
maharashtra
political
mns
MNS Chief Raj Thackeray

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com