Raj Thackeray: राज ठाकरेंनी केली फडणवीसांची मिमिक्री; RJ Malishkaची आठवण, 'मिसिंग लिंक'वरून धारेवर धरलं

मुंबई : मनसेच्या रेल्वे कामगार संघटना वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर विविध मुद्द्यांवरून टीका केली. भाषणादरम्यान त्यांनी फडणवीस यांची मिमिक्री करत 'मिसिंग लिंक' प्रकरण, दुर्घटनांवरील सरकारी भूमिका तसेच राम मंदिरातील कथित चोरीच्या मुद्द्यावर सवाल उपस्थित केले. यावेळी त्यांच्या भाषणात आरजे मलिष्काच्या एका व्हायरल व्हिडिओचाही संदर्भ आला..मिसिंग लिंक आणि दुर्घटनांवरून निशाणाराज ठाकरे म्हणाले की, 'मिसिंग लिंक'बाबत बोलल्यानंतर महाराष्ट्राचा अपमान कसा झाला, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. इतके दिवस मोबाईलवरून राजकारण करणाऱ्यांनाच आता त्याचे परिणाम भोगावे लागत असल्याचे ते म्हणाले. आजपर्यंत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केलेले राजकारण हे राजकारण नव्हते का, असाही सवाल त्यांनी केला..सरकारमधील काही मंत्री दुर्घटनांना नैसर्गिक असल्याचे म्हणत असल्याचा उल्लेख करत, सत्ता असली म्हणून प्रत्येक दुर्घटनेला नैसर्गिक कसे म्हणता येईल, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. विरोधत गेले की अशाच घटनांना नैसर्गिक म्हणाल का, असेही त्यांनी विचारले..फडणवीसांच्या हिंदीतील वक्तव्यावर प्रश्नफडणवीसांनी 'मिसिंग लिंक'वरून राजकारण करू नका, असे मराठी आमदरांसमोर हिंदीत का सांगितले गेले, असा सवाल करत त्यांनी विधानसभेत हिंदीचा वापर नेमका कुणासाठी करण्यात आला होता, असा प्रश्न उपस्थित केला. तसेच "बघून घेऊ" असे म्हणणाऱ्यांना मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी लक्षात ठेवण्याचा टोला त्यांनी लगावला. "गोल-झोल" म्हणणारे आता कुठे गेले, असा सवाल करत १ मे रोजी 'मिसिंग लिंक'चे उद्घाटन झाले आणि जुलैमध्ये दुर्घटना घडल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच १८०० च्या दशकात उभारलेले सीएसएमटी रेल्वे स्थानक आजही भक्कमपणे उभे असल्याचे त्यांनी सांगितले..Raj Thackeray: "ते देहविक्रीलाही तयार असतील तर..."; फुटीर लोकप्रतिनिधींवर राज ठाकरेंची टीका, अमित शाहांवर गंभीर आरोप.राम मंदिर चोरीच्या मुद्द्यावरही प्रश्नराज ठाकरे यांनी राम मंदिरातील कथित चोरीच्या मुद्द्यावरूनही सरकारवर निशाणा साधला. दुसऱ्या पक्षाची सत्ता असती तर भाजपने कोणती भूमिका घेतली असती, असा प्रश्न त्यांनी विचारला. चोरीवर बोलायचे नाही का, लोकांनी श्रद्धेने दिलेला निधी कसा चोरीला जाऊ शकतो, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. या प्रकरणात भाजप, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि विश्व हिंदू परिषदाशी संबंधित व्यक्तींचा उल्लेख करत, राम मंदिरात चोरी झाल्याचा दावा भाजपच्या एका खासदारानेच केल्याचे त्यांनी म्हटले..भाषणादरम्यान त्यांनी आरजे मलिष्काच्या "तुझा माझ्यावर भरवसा नाही का" या व्हायरल झालेल्या व्हिडिओची आठवण करून देत फडणवीसांची मिमिक्री केली. मुंबई -पुण्याची वाट लागल्याचे राज ठाकरे म्हणाले. राज ठाकरे यांनी आमदार अमित साटम यांच्यावर देखील टीका केली. दुर्घटनांवर हे विधानसभेत असताता. हे भावनाशून्य आहेत, असे ते म्हणाले..Raj Thackeray Letter : बाळासाहेब, पवार साहेब, महाजन यांनी कोणालाच पाठीशी घातल नाही; राज ठाकरेंची फडणवीसांवर 'सत्तेचा माज, मौनावर' कठोर शब्दांत टीका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.