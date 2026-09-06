Raj Thackeray: मोदींच्या फोटोवरून वाद... राज ठाकरे यांनी सोडलं मौन; महापुरुषांच्या रांगेबाबत मोठं वक्तव्य

ठाणे : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा राज्यस्तरीय पदाधिकारी मेळावा आज ठाण्यातील गडकरी रंगायतन येथे आयोजित करण्यात आला. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी या मेळाव्यात विविध राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक मुद्द्यांवर भाष्य करत केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. काही दिवसांपासून घडलेल्या घटनांवर सोशल मीडियातून प्रतिक्रिया देण्याऐवजी प्रत्यक्ष पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधावा, या उद्देशाने हा मेळावा आयोजित केल्याचे त्यांनी सांगितले..‘राजकारण्यांचे फोटो दुसऱ्या भिंतीवर’सरकारी कार्यालये, शाळा आणि इतर सरकारी आस्थापनांमध्ये कोणत्या व्यक्तींचे फोटो कोणत्या ठिकाणी लावले जावेत, याबाबत स्पष्ट नियम असण्याची गरज राज ठाकरे यांनी व्यक्त केली. छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा ज्योतिराव फुले यांसारख्या व्यक्तींच्या रांगेत अन्य कोणाला स्थान देता येणार नाही, असे ते म्हणाले. पंतप्रधानांचा फोटो सरकारी कार्यालयात असावा, मात्र तो इतर महापुरुषांच्या रांगेत न ठेवता स्वतंत्र भिंतीवर असावा, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. न्यायालयांसह शैक्षणिक आणि अन्य सरकारी संस्थांनाही याबाबत स्पष्टता असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले..धर्माच्या मुद्द्यांवरून लक्ष विचलित केल्याचा आरोपदेशभरात धर्माबद्दलची भावना तीव्र केली जात असल्याचे सांगत राज ठाकरे यांनी धर्माबद्दल अभिमान असावा, मात्र धर्मांधता योग्य नसल्याचे म्हटले. सोशल मीडिया आणि अन्य माध्यमांतून लोकांमध्ये राग निर्माण केला जात असून त्यामुळे बेरोजगारी, आर्थिक परिस्थिती यांसारख्या मूळ प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.रामायणातील कथांचा दाखला देत त्यांनी सोशल मीडियावर किंवा अन्य माध्यमांतून सांगितल्या जाणाऱ्या काही कथांवरही प्रश्न उपस्थित केले. रावणाला एक लाख पुत्र आणि दीड लाख नातवंडे होती, तसेच युद्धानंतर हनुमानाने शस्त्रे दूर नेऊन ठेवली आणि त्यावरून ‘ऑस्ट्रेलिया’ हे नाव पडले, अशा कथा सांगितल्या जात असल्याचा उल्लेख त्यांनी केला. अशा कथांमुळे लोकांचे लक्ष वास्तवातील प्रश्नांपासून दूर जात असल्याचे त्यांनी सांगितले..बेरोजगारी आणि आर्थिक परिस्थितीवर प्रश्नदेशातील बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले असल्याचा दावा करत राज ठाकरे यांनी आर्थिक परिस्थितीबाबतही चिंता व्यक्त केली. भारताचा जीडीपी वाढीचा दर 7.8 टक्के असून तो अमेरिका आणि चीनपेक्षा अधिक असल्याचे सांगितले जाते; मग भारतीयांनी परदेशात जाऊ नये किंवा सोन्याची खरेदी करू नये, असे का सांगितले जाते, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.2021 ते 2026 या आर्थिक वर्षांच्या कालावधीत भारतात गुंतवणूक करणाऱ्या 503 परदेशी कंपन्यांनी भारतातील आपले कामकाज बंद केल्याचा दावा त्यांनी केला. हा आकडा सोशल मीडिया किंवा स्वतःचा नसून केंद्रीय कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाचा डेटा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या कंपन्यांनी कामकाज बंद केल्याने किती रोजगार गेले असतील, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला..Manoj Jarange: ‘मुंबईला जाण्यापासून रोखण्याचे स्वप्न पाहू नका’; मनोज जरांगेंचा सरकारला इशारा, सलाइन-पाणीही बंद.गणेशोत्सवाच्या काळात सतर्क राहण्याचे आवाहनगणेशोत्सव 14 सप्टेंबरपासून सुरू होत असल्याचा उल्लेख करत राज ठाकरे यांनी या काळात दंगली घडवण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली. मुंबईत घडलेल्या काही घटनांकडे त्यांनी त्याची सुरुवात म्हणून पाहिले. सुजाण हिंदू आणि सुजाण मुस्लिमांनी सतर्क राहावे, असे आवाहन करत कोणाच्या नावानेही समाजात घुसखोरी करून तणाव निर्माण केला जाऊ शकतो, असे ते म्हणाले..‘मराठी नाही बोलेंगे’ म्हणायला लावल्याचा आरोपमराठी-अमराठी वादाच्या मुद्द्यावरही राज ठाकरे यांनी भाष्य केले. काही अमराठी लोकांना जाणीवपूर्वक ‘मराठी नाही बोलेंगे’, ‘मराठी लोक उखडेंगे’ अशा प्रकारची वक्तव्ये करायला लावली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यामुळे महाराष्ट्रातील लोक त्या वादात अडकावेत आणि इतर महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे त्यांचे दुर्लक्ष व्हावे, असा त्यामागील उद्देश असल्याचे त्यांनी म्हटले..नवी मुंबईत हिंदी भाषिक संमेलनाच्या चर्चेवरूनही त्यांनी भाष्य केले. या कार्यक्रमाला अमित शाह उपस्थित राहणार असल्याच्या चर्चेनंतर त्यासंदर्भातील बातम्या सुरू झाल्याचे ते म्हणाले. अशा विषयांमध्ये जनतेला गुंतवून ठेवण्याऐवजी देशातील आर्थिक आणि रोजगाराच्या परिस्थितीकडे लक्ष देणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.परदेशात शिक्षणासाठी जाणाऱ्या तरुणांचाही त्यांनी उल्लेख केला. देशातील लाखो तरुण आज शिक्षणासाठी परदेशात जात असल्याचे सांगत, भारताच्या आर्थिक स्थितीबाबत केले जाणारे दावे आणि प्रत्यक्ष परिस्थिती यातील फरक समजून घेण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. भारताचा जीडीपी 7.8 टक्के नसून त्यापेक्षा कमी असल्याचा दावाही त्यांनी केला..Calligraphy Awareness: सुलेखनाबाबत समाजात जागरूकता निर्माण व्हावी: अच्युत पालव, अभिषेक सिंह यांची अपेक्षा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.