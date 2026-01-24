मुंबई

Raj Thackeray: बाळासाहेबांच्या हिंदुत्वाचा बाजार: मनसे प्रमुख राज ठाकरेंचा भाजपवर घणाघात, डॉक्टराने पक्ष बदलला की काय?

MNS chief Raj Thackeray political criticism: राज ठाकरे यांचा भाजपवर घणाघात: बाळासाहेबांच्या हिंदुत्वाचा बाजार मांडल्याची टीका
Raj Thackeray

Raj Thackeray

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई: ‘शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी हिंदूंना जागृत करत हिंदुंची राजकीय शक्ती बनू शकते हे दाखवून दिले. मात्र सध्याच्या राजकारणात हिंदुत्वाचा जो बाजार मांडला गेला आहे, ते पाहून बाळासाहेब आज असते तर व्यथित झाले असते,‘’ अशा शब्दांत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी खंत व्यक्त केली.

Loading content, please wait...
Bjp
Balasaheb Thackeray
political
Mumbai
election
mns
Maharashtra Politics
MNS Chief Raj Thackeray
Criticism
Opposition

Related Stories

No stories found.