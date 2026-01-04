Raj Thackeray : पश्चिम बंगालमध्ये घडलं तर लगेच कोर्टात जाता, मग महाराष्ट्रात कसं चालतंय? बिनविरोध वरून राज ठाकरेंचा भाजपला थेट सवाल

Raj Thackeray : राज्यात सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सुरू आहेत. मात्र, अनेक ठिकाणी बिनविरोध निवडणुका होत असल्याचं दिसून येत आहे. यावरून विरोधकांकडून भाजपाला लक्ष्य करण्यात येत आहे. उमेदवारांना प्रलोभनं देऊन बिनविरोध निवडणुका होत असल्याची टीका विरोधकांकडून करण्यात आली आहे. आता मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही बिनविरोध निवडणुकांवरून भाजपाला सुनावलं आहे..राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी आज त्यांचा संयुक्त जाहीरनामा प्रकाशित केला. यावेळी पत्रकार परिषदेत बोलताना राज ठाकरे यांनी भाजपावर सडकून टीका केली. पश्चिम बंगालमध्ये जेव्हा बिनविरोध निवडणुका होत होत्या, तेव्हा भाजपा कोर्टात गेली होती. मात्र, आता तीच भाजपा महाराष्ट्रात निवडणुका बिनविरोध करत आहे. आता त्यांना महाराष्ट्रात निवडणूक कशी चालते? असा प्रश्न राज ठाकरे यांनी उपस्थित केला..Aditya Thackeray: ‘ते’ २२ आमदार मुख्यमंत्र्यांच्या इशाऱ्यावर नाचतात; आदित्य ठाकरे यांचा सत्ताधारी पक्षात फुटीचा दावा.पुढे बोलताना ते म्हणाले, सत्तेचा अमरपट्टा घेऊन कुणीही आलेलं नाही. जर भाजपाला वाटत असेल की ते कायम सत्तेत राहणार आहेत, तर त्यांचा हा गैरसमज दूर केला पाहिजे. आज भाजपा चुकीचा पायंडा पाडत आहे. उद्या ते सत्तेतून गेल्यानंतर, जेव्हा तेव्हाचे सत्ताधारी दुप्पटीने वसूल करतील, तेव्हा त्यांनी कुणाकडेही तक्रार करू नये, असा इशाराही राज ठाकरे यांनी दिला..Raj Thackeray : माझ्याकडे खूप व्हिडिओ, राज ठाकरेंचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना इशारा, नेमकं काय म्हणाले? .महाराष्ट्राचा यूपी-बिहार करणं सुरू आहे. महाराष्ट्र हे सुसंस्कृत राज्य आहे. याच महाराष्ट्राने देशाचं प्रबोधन केलं आहे. मात्र, या राज्याचं आता वाटोळं करणं सुरू आहे. राजकारणात येऊ इच्छिणाऱ्यांची विचारशक्ती बदलली जात आहे. हे राज्याच्या भविष्यासाठी घातक आहे. या गोष्टीचा विचार सर्वच राजकीय पक्षांनी करणं गरजेचं आहे. आज या गोष्टींना प्रोत्साहन दिलं, तर त्यांच्या वाट्याला काय येईल, याचा विचार त्यांनी करावा, असंही राज ठाकरे म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.