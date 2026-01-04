मुंबई

Raj Thackeray : पश्चिम बंगालमध्ये घडलं तर लगेच कोर्टात जाता, मग महाराष्ट्रात कसं चालतंय? बिनविरोध वरून राज ठाकरेंचा भाजपला थेट सवाल

Raj Thackeray questions BJP over unopposed elections: राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांनी आज त्यांचा संयुक्त जाहीरनामा प्रकाशित केला. यावेळी पत्रकार परिषदेत बोलताना राज ठाकरे यांनी भाजपावर सडकून टीका केली.
Shubham Banubakode
Raj Thackeray : राज्यात सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सुरू आहेत. मात्र, अनेक ठिकाणी बिनविरोध निवडणुका होत असल्याचं दिसून येत आहे. यावरून विरोधकांकडून भाजपाला लक्ष्य करण्यात येत आहे. उमेदवारांना प्रलोभनं देऊन बिनविरोध निवडणुका होत असल्याची टीका विरोधकांकडून करण्यात आली आहे. आता मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही बिनविरोध निवडणुकांवरून भाजपाला सुनावलं आहे.

