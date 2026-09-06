Raj Thackeray Video: अंगाला भस्म अन् कुरळ्या केसांचा बाबा... ; राज ठाकरेंचे हावभाव चर्चेत, नाव न घेता कुणाला टोला?

पुणे : “आपण धर्माधर्माच्या पलीकडे माणूस म्हणून उभे राहिले पाहिजे. धर्माचा अभिमान असला पाहिजे; मात्र धर्मांध असून चालणार नाही,” असे सांगत राज ठाकरे यांनी सध्याच्या सामाजिक वातावरणावर भाष्य केले. सोशल मीडिया, टेलिव्हिजन आणि इतर माध्यमांतून सातत्याने विशिष्ट प्रकारचा राग निर्माण केला जात असून, त्यामुळे नागरिकांचे मूळ प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा दावा त्यांनी केला..राज ठाकरे यांनी यावेळी काही टीव्हीवरील प्रवचनकारांचा उल्लेख करत त्यांच्या कथनशैलीवरही मिश्कील टिप्पणी केली. “भस्म-विस्म लावलेली, कुरळ्या केसांची, केस वाढवलेली...” अशा हावभावांसह त्यांनी एका व्यक्तीचे नाव न घेता त्यांच्यावर टोला लगावला. अशा प्रकारे काही कथा सांगितल्या जातात आणि समोर बसलेले लोक त्या ऐकत असतात, असेही त्यांनी म्हटले..रामायणातील कथांचा दाखला देत हिंदीतून टोलायावेळी त्यांनी राम-रावण युद्धाचा संदर्भ देत एका कथित कथनावर प्रश्न उपस्थित केला. “राम रावण का जब युद्ध हुआ तो उस युद्ध में रावण के एक लाख पुत्र और दीड लाख बड़े नातू...” असा उल्लेख केला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, आपल्याला असलेल्या माहितीनुसार रावणाला दहा तोंडे होती, असे ते म्हणाले. “एक लाख बच्चे थे, खाते-पीते थे या नहीं?” असा सवाल करत त्यांनी या कथनातील अतिशयोक्तीवर मिश्कील भाष्य केले.यानंतर त्यांनी अस्त्रालय आणि ऑस्ट्रेलिया या नावांशी संबंधित सांगितल्या जाणाऱ्या एका कथेकडेही लक्ष वेधले. युद्धानंतर रामाने पडलेली अस्त्रे पाहिली आणि हनुमानाला ती दहा हजार किलोमीटर दूर नेऊन ठेवण्यास सांगितले, अशी कथा सांगितली जाते. हनुमानाने ती अस्त्रे ज्या ठिकाणी नेऊन ठेवली, ते ठिकाण पुढे ‘अस्त्रालय’ झाले आणि त्याचे नाव बदलून ऑस्ट्रेलिया झाले, अशी स्टोरी सांगितली जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. “जर अस्त्रालयाचं ऑस्ट्रेलिया झालं असेल तर हॉलंड, न्यूझीलंड आणि इंग्लंडचं काय करायचं?” असा सवालही त्यांनी केला..Raj Thackeray : पुण्यातील खड्डे, वाहतूक कोंडीवरून राज ठाकरे संतापले; म्हणाले- ज्यांना सत्ता दिली त्यांनाच जाब विचारा .मूळ प्रश्नांकडे लक्ष देण्याचे आवाहनया सगळ्या कथांमध्ये नागरिक गुंतले असताना देश कुठे चालला आहे, मूळ समस्या काय आहेत आणि देशातील परिस्थिती नेमकी काय आहे, याचा विचार करण्याची गरज असल्याचे राज ठाकरे म्हणाले.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या परदेश दौऱ्याचा संदर्भ देत त्यांनी किर्गिस्तान आणि उझबेकिस्तानचा उल्लेख केला. परदेशात जाऊ नका, सोने खरेदी करू नका, असे आवाहन केले जात असताना भारताचा जीडीपी 7.8 टक्के असून तो अमेरिका आणि चीनपेक्षाही अधिक असल्याचे सांगितले जाते, असा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. जर आर्थिक वाढ इतकी चांगली असेल, तर मग भारतीयांनी परदेशात का जाऊ नये किंवा सोने का खरेदी करू नये, असा प्रश्न त्यांनी केला.देशातील आर्थिक परिस्थिती ढासळल्यामुळे काटकसर करण्याची वेळ आल्याचे ते म्हणाले. पुढील काळात आर्थिकदृष्ट्या आणखी काय घडेल, याचा विचार करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले..जात-धर्माच्या वादात तरुणांना अडकवले जात असल्याचा दावानीटच्या प्रकरणाचा संदर्भ देत तरुण आज रस्त्यावर आले आहेत आणि उद्या संपूर्ण देश रस्त्यावर येऊ शकतो, असा इशारा त्यांनी दिला. हे टाळ्या वाजवण्यासारखे विधान नसून, देशाची दिशा आणि आपण काय करत आहोत याचा गांभीर्याने विचार करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.लोकांना जातीच्या आणि धर्माच्या वादात गुंतवून ठेवले जाते. त्यामुळे त्याच चर्चेत नागरिक अडकून राहतात आणि देशातील इतर प्रश्न विचारण्यासाठी त्यांना वेळ किंवा मोकळीक राहत नाही, असा दावा त्यांनी केला. देशात बेरोजगारीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचेही त्यांनी नमूद केले.माध्यमांवरही त्यांनी भाष्य केले. अनेक टेलिव्हिजन चॅनेल दिल्लीमध्ये बसून बातम्या देत असल्याचे सांगत, स्थानिक पत्रकारांना बातम्या देण्यास अडचणी येत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. काही पत्रकार आपल्याला भेटून “काय करायचं, आम्ही बातम्याच देऊ देत नाहीत,” असे सांगतात, असा दावा त्यांनी केला. सरकार किंवा भारतीय जनता पक्षाचे आंधळेपणाने समर्थन करणाऱ्या मतदारांवर टीका करण्याऐवजी परिस्थितीची वस्तुस्थिती समजून घेण्याची गरज असल्याचेही त्यांनी सांगितले. वरून पाठवले जाणारे मुद्दे वाचून किंवा पाठ करून लोकांशी बोलले जाते; मात्र प्रत्यक्ष परिस्थितीची माहिती नसते, असेही ते म्हणाले..Raj Thackeray: मोदींच्या फोटोवरून वाद... राज ठाकरे यांनी सोडलं मौन; महापुरुषांच्या रांगेबाबत मोठं वक्तव्य.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.