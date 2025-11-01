राज ठाकरेंचा 'फर्स्ट क्लास' प्रवास! लोकलमध्ये गर्दीच्या वेळेतही मिळाली विंडो सीट, मनसेच्या ७ जणांना बसायलाही जागा

मतचोरी, मतदार याद्यांमधला घोळ, निवडणुकीतील गैरव्यवहार याविरोधात मविआने आज मुंबईत सत्याचा मोर्चा काढला आहे. या मोर्चासाठी मनसेसह डाव्या पक्षांच्या नेत्यांचा सहभाग असणार आहे. मोर्चासाठी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे हे मनसे नेते आणि कार्यकर्त्यांसह लोकलने चर्चगेटच्या दिशेनं रवाना झाले आहेत. मुंबईच्या कानाकोपऱ्यातून शिवसैनिक मनसैनिक मोठ्या संख्येने सीएसएमटी स्थानकाकडे येण्यासाठी निघाले आहेत. मुंबईच्या चारकोप विधानसभा क्षेत्रातील मनसैनिकांकडून देखील यासाठी तयारी करण्यात आली असून शेकडो मनसैनिक ढोल ताशा वाजवत आता रेल्वेने सीएसएमटीकडे निघाले आहेत..शिवसेना, मनसे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून आज मुंबईत सत्याचा मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलंय. सकाळपासूनच मनसैनिक शिवसैनिक या मोर्चासाठी मुंबईत दाखल झाले आहेत. मतदार यादी मधील घोळ विरोधकांनी पुढे आणल्यानंतर आज मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस परिसरात सत्याचा मोर्चा आयोजित करण्यात आला आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार, खासदार वर्षा गायकवाड, राष्ट्रवादीच्या रेखा जाधव असे अनेक नेते या मोर्चाला उपस्थित राहणार आहेत..गर्दीच्या वेळेत लोकलने प्रवासमुंबईत लोकल गाड्यांना सकाळी ९ ते ११ या वेळेत प्रचंड गर्दी असते. लोकलमध्ये उभा रहायला मिळणं हाच मोठा टास्क असतो. मात्र याच वेळेत दादर स्थानकातून १० वाजून ४१ मिनिटांनी राज ठाकरे लोकलने चर्चगेटच्या दिशेनं रवाना झाले. ऐन गर्दीच्या वेळी राज ठाकरे प्रवास करत आहेत..Raj Thackeray: एकाचा पत्ता सुलभ शौचालय, बसल्या बसल्या सही घेतली का? राज ठाकरेंचा आरोप; निवडणूक अधिकार्यांचे स्पष्टीकरण .राज ठाकरे विंडो सीटवरराज ठाकरे यांच्यासह पदाधिकारी लोकलने चर्चगेटला रवाना झाले. यावेळी राज ठाकरे यांनी विंडो सीटवर बसून प्रवास केला. त्यांच्यासोबत मनसेचे इतर पदाधिकारीही होते त्यांनाही इतक्या गर्दीच्या वेळेत बसायला जागा मिळाली. राज ठाकरे लोकलने प्रवास करत असल्यानं त्यांना भेटण्यासाठीही काही प्रवाशांनी गर्दी केली. यावेळी एका प्रवाशाला रेल्वेच्या तिकिटावर राज ठाकरेंनी ऑटोग्राफ दिली..फॅशन स्ट्रीट ते बीएमसीपर्यंत मोर्चाफॅशन स्ट्रीट पासून सुरू होणारा मोर्चा महापालिका मुख्यालयासमोर समाप्त होणार आहे. या मोर्चाची पूर्ण तयारी झाली आहे मात्र अद्यापही मुंबई पोलिसांकडून या मोर्चाला परवानगी दिली जरी नसली तरी विरोधक मात्र मोर्चा काढण्यावर ठाम आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.