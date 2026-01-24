Raj Thackeray: ‘राज’कारणाची लवचिक खेळी! कल्याण-डोंबिवलीतील सत्तासूत्रामुळे ठाकरे व्यथित

मुंबई : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत सुरू झालेल्या शह-काटशहाच्या राजकारणात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने (मनसे) चक्क उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेला पाठिंबा दिल्याने पक्ष प्रमुख राज ठाकरे हे व्यथित झाले आहेत. ही त्यांच्या पक्षाची अधिकृत भूमिका नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या जन्मशताब्दीचे औचित्य साधत राज यांनी राजकारणात लवचिक भूमिका घ्यावी लागते परंतु त्यामुळे मराठी माणसांवरील प्रेम कमी होत नाही, असे समाजमाध्यमांवर नोंदविलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटले आहे. .‘‘कल्याण-डोंबिवली महापालिकेमध्ये जे घडले, ती महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची भूमिका नाही. स्वतः राज यांना सुद्धा ती भूमिका मान्य नाही,’ ‘‘राजकारणात कधीकधी बाळासाहेबांना पण लवचिक भूमिका घ्यावी लागली म्हणून त्यांचे मराठी माणसावरचे प्रेम तसूभर देखील कमी झालेले नाही. मी एक शब्द आज पुन्हा देतो की, आरपार बदललेल्या राजकारणात कधीतरी थोडी लवचिक भूमिका घेतली, तरी ती माझ्या व्यक्तिगत फायद्यासाठी किंवा स्वार्थासाठी नसेल,’’ असे राज ठाकरे यांनी म्हटले आहे..Mumbai Local: विकेंडला मुंबईकरांचे हाल होणार! तिन्ही लोकल मार्गांवर मेगाब्लॉक, वेळापत्रकात मोठे बदल .‘‘बाळासाहेबांसारखी प्रतिभा परत कधी बघायला मिळणार नाही, बाळासाहेबांसारखे राजकारण करणे यापुढे कोणालाच जमणार नाही, पण त्यांच्या प्रतिमेला कुठेही धक्का लागणार नाही आणि त्यांनी मराठी भाषेसाठी, मराठी माणसासाठी उभारलेला लढा कसा धगधगत राहील, ते काम आम्ही नेटाने करू; हा आमचा मराठी माणसाला शब्द आहे,’’ असे आश्वासन राज ठाकरे यांनी दिले आहे..राज ठाकरे यांनी आम्हाला नेहमीच पाठिंबा दिला, ‘कल्याण’मधील पाठिंबा उदाहरण ठरावा. आम्ही कुणाला इशारा देत नाही; भाजपसोबतची आमची युती मजबूत आहे.- प्रताप सरनाईक, शिवसेना नेते.Uday Samant: दावोस येथे राज्याचा गुंतवणुकीचा विक्रम: उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत, दौऱ्यात एकूण ३७ लाख कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार!.राज हे एका पक्षाचे प्रमुख असून त्यांनी घेतलेल्या भूमिकेवर मी बोलणे योग्य होणार नाही.- संजय राऊत, नेते शिवसेना (ठाकरे).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.