महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मतदारयाद्यातील कथित घोळावरून विरोधी पक्ष आक्रमक झाले आहेत. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांच्या बंगल्यावर १३० हून अधिक मतदारांची नोंदणी झाल्याचा गंभीर आरोप केला होता. याशिवाय एका मतदाराचा पत्ता "सुलभ शौचालय" असल्याचा दावा करीत त्यांनी निवडणूक आयोगावर टीकास्त्र सोडले. ."बसल्या बसल्या सही घेतली का?" असा सवाल उपस्थित करीत राज ठाकरे यांनी मतदारयादीतील अनियमिततेवर बोट ठेवले. याप्रकरणी अनेक वृत्तपत्रांमध्ये बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. मात्र, आता ठाण्याचे जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी या प्रकरणी सविस्तर स्पष्टीकरण दिले असून, प्रसिद्ध बातम्या वास्तवाशी विसंगत असल्याचे म्हटले आहे..Raj Thackeray : महाराष्ट्रात नवे ९६ लाख खोटे मतदार, आगामी निवडणुकांचा निकाल आधीच ठरलाय; राज ठाकरेंचा खळबळजनक दावा .आयुक्त बंगल्यावरील १३० मतदारांचा दावा खोटानवी मुंबई मनपा आयुक्तांच्या निवासस्थानावर १३० मतदारांची नोंदणी झाल्याची बातमी ३१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी काही वृत्तपत्रांमध्ये प्रकाशित झाली होती. या बातमीचा संदर्भ देत मतदार नोंदणी अधिकारी, १५१-बेलापूर विधानसभा मतदारसंघ यांचा अहवाल सादर करीत जिल्हाधिकारी पांचाळ यांनी स्पष्ट केले की, ही माहिती पूर्णतः चुकीची आहे. मतदारयादीच्या भाग क्रमांक ३०० मध्ये "नेरुळ सेक्टर २१, नेरुळ रेल्वे स्टेशन, पेट्रोल पंप मार्ग, आयुक्त निवास" असे सेक्शनचे नाव नमूद आहे. यातील "मनपा आयुक्त निवास" हे फक्त विभागाचे ठळक ओळखचिन्ह (लँडमार्क) म्हणून वापरले गेले आहे. या यादीतील कोणत्याही मतदाराच्या पत्त्यात "नवी मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांचे निवासस्थान" असे उल्लेख नाही. त्यामुळे १३० मतदार आयुक्तांच्या बंगल्यावर नोंदणीकृत असल्याचा दावा पूर्णतः खोटा असल्याचे स्पष्टीकरणात नमूद करण्यात आले आहे..सुलभ शौचालयाचा पत्ता प्रकरणदुसरे प्रकरण मतदारयादी भाग क्रमांक १४८ शी संबंधित आहे. यात एका मतदाराचा पत्ता "सुलभ शौचालय" असल्याचा उल्लेख बातमीत आला होता. याबाबत तपासणीअंती संबंधित ठिकाण दोन मजली इमारत असून पहिला व दुसरा मजला निवासी वापरात असल्याचे आढळले. तेथील मतदार हे पूर्वी त्या ठिकाणी राहत होते; मात्र सध्या ते स्थलांतरित झाले आहेत. विहित कार्यपद्धतीनुसार त्यांची नावे मतदारयादीतून वगळण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले..बातम्यांमध्ये तथ्य नाहीमतदार नोंदणी अधिकारी, १५१-बेलापूर विधानसभा मतदारसंघ यांच्या अहवालानुसार, वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध झालेल्या दोन्ही बातम्यांमध्ये कोणतेही तथ्य आढळून आले नाही. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी हे स्पष्टीकरण दिले..विरोधकांचा मोर्चाया प्रकरणावरून राज ठाकरे यांच्यासह उद्धव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडीने आज मुंबईत संयुक्त मोर्चा काढण्याचे जाहीर केले आहे. मतदारयादीतील घोळ आणि निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत विरोधकांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. निवडणूक आयोगाने याप्रकरणी तातडीने चौकशी करावी, अशी मागणी राज ठाकरे यांनी केली आहे..Raj Thackeray : निवडणुकांमध्ये 'मॅच फिक्सिंग', राज ठाकरे; मतदार यादीत सुधारणा गरजेची.