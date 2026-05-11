Raj Thackeray: राज ठाकरेंचा एकेरी उल्लेख सदावर्तेंना भोवला; “जरा जपून फिरा” म्हणत राजू पाटलांचा इशारा, रवींद्र चव्हाणांनाही टोला..

-शर्मिला वाळुंज डोंबिवली: मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्याबाबत एकेरी भाषेत उल्लेख करणारे अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांच्यावर मनसे नेते राजू पाटील यांनी जोरदार टीका करत सल्लावजा इशारा दिला आहे. डोंबिवलीतील मनसे कार्यालयात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी सदावर्ते यांच्यावर निशाणा साधतानाच भाजप प्रदेशाध्यक्ष व आमदार रविंद्र चव्हाण यांनाही अप्रत्यक्ष टोला लगावला..राजू पाटील म्हणाले, "कोण काय बोलतंय यापेक्षा त्यांची लायकी काय आहे हे महत्त्वाचं आहे. त्यांचा बोलविता धनी कोण आहे हे सगळ्यांना माहिती आहे. त्यांना जे पाहिजे ते आपण द्यायला नको. त्यामुळे अशा माणसाविषयी बोलायची आमची अजिबात इच्छा नाही.".यावेळी त्यांनी अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांना थेट इशारा देत, "फिरताना जरा जपून फिरा. कोणीही येईल आणि तुमच्यावर हल्ला करेल आणि त्यानंतर तुम्ही आमच्या मनसेचं नाव घ्याल," असे वक्तव्य केले. राज ठाकरे यांच्याबाबत केलेल्या वक्तव्यामुळे मनसैनिकांमध्ये तीव्र नाराजी असून, त्याचे पडसाद आता उघडपणे उमटू लागले आहेत..दरम्यान, डोंबिवलीत पार पडलेल्या 'आन ठाकूर मान ठाकूर शौर्यगाथा' कार्यक्रमावरूनही राजू पाटील यांनी भाजपवर निशाणा साधला. "डोंबिवलीतील आमदारांना आता आगरी समाजाची आठवण आली ही आनंदाची गोष्ट आहे. खरं तर ही त्यांची चौथी वेळ आहे. तिसऱ्या वेळेत त्यांनी स्मारक बांधलं, त्यासाठी त्यांचं अभिनंदन केलं पाहिजे. मात्र अशाच प्रकारे प्रत्येक समाजाची दखल घेऊन काम केलं तर अधिक चांगलं राहील," असे ते म्हणाले..या कार्यक्रमाला आपणही जाणार होतो, मात्र कार्यक्रमस्थळी सर्वत्र भाजपचे कमळ चिन्ह दिसत असल्याने आपण जाणे टाळल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. "मी कार्यक्रमाला जाणार होतो, पण तिथे सर्व कमळची चिन्हं लावलेली दिसली. त्यामुळे तो एका पक्षाचा कार्यक्रम वाटत होता आणि मी जाणं टाळलं," असे सांगत त्यांनी अप्रत्यक्षपणे रवींद्र चव्हाण यांना टोला लगावला..शनिवारी डोंबिवलीत रविंद्र चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली 'आन ठाकूर मान ठाकूर शौर्यगाथा' कार्यक्रम पार पडला होता. या कार्यक्रमाला भाजपचे स्थानिक नेते, पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या कार्यक्रमासाठी राजू पाटील यांनाही निमंत्रण देण्यात आले होते. मात्र त्यांनी कार्यक्रमाला अनुपस्थित राहिल्याने राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आले होते..रविवारी संध्याकाळी डोंबिवली पूर्वेतील गोग्रासवाडी परिसरात मनसेच्या 'राजगड' विभागीय कार्यालयाचे उद्घाटन राजू पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. या उद्घाटन सोहळ्यास मनसे शहराध्यक्ष प्रतीक देशपांडे, संदीप पाचंगे, धनंजय गुरव, राहूल कामत, अरुण जांभळे, योगेश पाटील, विनायक मुंडे, प्रणव केणेकर यांच्यासह अनेक पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते..विशेष म्हणजे, या भागातील मनसे पदाधिकारी मनोज घरत यांनी मागील महापालिका निवडणुकीदरम्यान भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. त्याच परिसरात मनसेने नव्या विभागीय कार्यालयाचे उद्घाटन करून पुन्हा संघटनात्मक ताकद दाखवण्याचा प्रयत्न केल्याची चर्चा रंगली आहे. यावेळी बोलताना राजू पाटील यांनी लवकरच डोंबिवली शहराध्यक्षपदाची घोषणा होणार असल्याचे संकेतही दिले..मात्र अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांच्यावर केलेली टीका आणि रवींद्र चव्हाण यांच्यावर लगावलेले टोले यामुळे डोंबिवलीतील राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. आता या वक्तव्यांवर भाजप आणि सदावर्ते यांची काय प्रतिक्रिया येते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.