Maharashtra Politics: युती ठरली, पण महायुतीचे राजकारण पुन्हा उघडे; 122 जागांवर एकमत, मनसे 50–55 जागा लढवणार

डोंबिवली : कल्याण–डोंबिवली महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मनसे, ठाकरे गट आणि मित्रपक्षांमध्ये जागावाटपावर जवळपास अंतिम एकमत झाले असून, दोन दिवसांत उमेदवारांची यादी जाहीर होणार आहे. एकूण 122 जागांपैकी मनसे 50 ते 55 जागांवर निवडणूक लढवणार असून उर्वरित जागा ठाकरे गट व शिवसेना–मित्रपक्षांमध्ये अॅडजस्ट केल्या जाणार असल्याचे मनसे नेते राजू पाटील यांनी स्पष्ट केले..मनसे शिवसेना ठाकरे गट युतीचे चित्र स्पष्ट होत असतानाच महायुतीबाबत राजू पाटील यांनी थेट शंका व्यक्त करत सत्ताधारी भाजप शिंदे गटावर जोरदार टीका केली. "महायुती होईल, असे वाटत नाही. हे नेहमीचं नाटक आहे. आधी भांडायचं, चर्चा चालवायची आणि शेवटी वेगळं व्हायचं. 29 तारखेपर्यंत चर्चा आणि 30 तारखेला युती तुटलेली दिसेल," असा ठाम अंदाज त्यांनी व्यक्त केला..दरम्यान, 27 गाव संघर्ष समितीने निवडणुकीला विरोध दर्शविल्याने काही प्रभागांमध्ये त्याचा थेट परिणाम होण्याची शक्यता असून, या भूमिकेला मनसेचा जाहीर पाठिंबा असल्याचे राजू पाटील यांनी स्पष्ट केले. "27 गावांवर सातत्याने अन्याय झाला आहे. 2019 मध्ये मी स्वतः संघर्ष समितीच्या पाठिंब्यावर उभा राहिलो होतो. 27 गावे बाहेर काढण्याचा मुद्दा होता, मात्र राजकारण आडवे आले. 18 गावे बाहेर गेली, 9 गावे अजूनही पालिकेत अडकली आहेत," अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली..भाजपवर टीका करताना राजू पाटील म्हणाले की, मागील निवडणुकीत "गाव बाहेर काढू, साडेसहा हजारांचे पॅकेज देऊ, अशी आश्वासने देत भाजपने लोकांच्या भावना वापरल्या. आता संघर्ष समिती त्या भूलथापांना बळी पडणार नाही, अशी अपेक्षा आहे.".नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचे नाव न देण्यात आल्याबद्दलही त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. दोन्ही सभागृहांत ठराव होऊनही नाव देण्यात येत नाही, ही राज्य सरकारची उदासीनता असल्याचे त्यांनी सांगितले..एकीकडे मनसे–ठाकरे गटाची युती ठाम होत असताना, दुसरीकडे महायुतीतील गोंधळ, अंतर्गत दबाव आणि 27 गावांचा असंतोष या निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांसाठी डोकेदुखी ठरणार असल्याचे संकेत या विधानांतून स्पष्ट होत आहेत..