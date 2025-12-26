मुंबई

Maharashtra Politics: युती ठरली, पण महायुतीचे राजकारण पुन्हा उघडे; 122 जागांवर एकमत, मनसे 50–55 जागा लढवणार

KDMC Election: कल्याण–डोंबिवली महापालिका निवडणुकीसाठी मनसे दोन दिवसांत उमेदवारांची यादी जाहीर होणार आहे. याबाबत 122 जागांपैकी 50–55 जागा लढवणार असल्याचे राजू पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.
KDMC Election candidates List

KDMC Election candidates List

ESakal

शर्मिला वाळुंज
Updated on

डोंबिवली : कल्याण–डोंबिवली महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मनसे, ठाकरे गट आणि मित्रपक्षांमध्ये जागावाटपावर जवळपास अंतिम एकमत झाले असून, दोन दिवसांत उमेदवारांची यादी जाहीर होणार आहे. एकूण 122 जागांपैकी मनसे 50 ते 55 जागांवर निवडणूक लढवणार असून उर्वरित जागा ठाकरे गट व शिवसेना–मित्रपक्षांमध्ये अ‍ॅडजस्ट केल्या जाणार असल्याचे मनसे नेते राजू पाटील यांनी स्पष्ट केले.

Loading content, please wait...
Mumbai
kalyan
Maharashtra Politics
Dombivli
kalyan dombivli municipal corporation
Dombivli politics
Kalyan-Dombivli Municipal Corporation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com