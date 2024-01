Uddhav Thackeray : "भाजपनं हिंदुंची माफी मागितली पाहिजे"; राणेंच्या शंकराचार्यांवरील विधानावरुन ठाकरे आक्रमक

मुंबई : नारायण राणे यांनी नुकतीच शंकराचार्यांवर एक टिप्पणी केली होती. यावरुन शिवसेना नेते उद्धव ठाकरे यांनी त्यांवर हल्लाबोल केला आहे. भाजप यांना पक्षातून काढून का टाकत नाही? असा सवाल करत याप्रकरणी भाजपनं हिंदुंची माफी मागितली पाहिजे, असंही त्यांनी म्हटलं आहे. (Ram Temple BJP should apologize to Hindus says Uddhav Thackeray aggressive over Narayan Rane statement on Shankaracharya)