मुंबई

Dasara Melava : दसरा मेळाव्यात राजकीय रणसंग्राम; मनोज जरांगे आणि रामदास कदम यांच्यातील वाद विकोपास!

मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या ५०० कोटींच्या गंभीर आरोपांवर शिवसेना नेते रामदास कदम यांनी दसरा मेळाव्यातून जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. जरांगेंच्या वक्तव्यामुळे राजकीय वर्तुळात नवा वाद पेटला आहे.
Ramdas Kadam's fierce attack on Manoj Jarange over 500 crore allegations.

Ramdas Kadam's fierce attack on Manoj Jarange over 500 crore allegations.

Sakal

विनयन वाघमारे
Updated on

राज्यात दसरा मेळाव्याच्या निमित्ताने नेत्यांमध्ये शाब्दिक फड रंगल्याचे पाहायला मिळाले. मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर ५०० कोटी रुपयांचा गंभीर आरोप केल्यानंतर, शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते रामदास कदम यांनी अतिशय आक्रमक भूमिका घेत त्यांना थेट प्रत्युत्तर दिले आहे. मुंबईतील नेस्को मैदानावरील मेळाव्यात कदम यांनी जरांगे यांच्यावर कडाडून टीका केली.

Loading content, please wait...
Dasara Festival
Ramdas Kadam
dasara melava
kolhapur royal dasara ceremony
Dasara Muhurt
Manoj Jarange Patil
Dasara Muhurat
Manoj Jarange leadership
Manoj Jarange Patil hunger strike
Manoj Jarange Patil Maharashtra tour
Manoj Jarange Patil news
Manoj Jarange Patil Maratha reservation
Manoj Jarange-Patil news
Manoj Jarange Maratha leader
Marathi News Esakal
www.esakal.com