Dasara Melava : दसरा मेळाव्यात राजकीय रणसंग्राम; मनोज जरांगे आणि रामदास कदम यांच्यातील वाद विकोपास!

राज्यात दसरा मेळाव्याच्या निमित्ताने नेत्यांमध्ये शाब्दिक फड रंगल्याचे पाहायला मिळाले. मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर ५०० कोटी रुपयांचा गंभीर आरोप केल्यानंतर, शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते रामदास कदम यांनी अतिशय आक्रमक भूमिका घेत त्यांना थेट प्रत्युत्तर दिले आहे. मुंबईतील नेस्को मैदानावरील मेळाव्यात कदम यांनी जरांगे यांच्यावर कडाडून टीका केली..५०० कोटींच्या वादावरून रामदास कदमांचे थेट आव्हानमनोज जरांगे यांनी घेतलेल्या आक्रमक संदर्भावर बोलताना रामदास कदम यांनी त्यांच्या आरोपांचे पुरावे मागितले आहेत.एकनाथ शिंदे यांच्यावर बिनबुडाचे आरोप करणाऱ्यांनी हे सांगावे की पैसे कुणी दिले आणि कुठे दिले, असा सवाल कदम यांनी उपस्थित केला.तसेच, जरांगे मराठा समाजाचे नेते झाल्यानंतर त्यांच्या संपत्तीची आणि संपत्तीच्या स्रोतांची कसून चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.."आम्हाला पक्षाचे संख्याबळ वाढवून एकनाथ शिंदेंना पुन्हा सिंहासनावर बसवायचे आहे"; शिवसेनेच्या नेत्यांचे मोठे विधान!.आंदोलनावर आणि राजकीय घडामोडींवर टीकास्त्रभाषणादरम्यान रामदास कदम यांनी आंदोलनांच्या पद्धतीवर बोट ठेवत काही संघटनांवर गंभीर आरोप केले.शाळकरी मुलांना रस्त्यावर उतरवून राजकीय स्वार्थ साधण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा दावा त्यांनी यावेळी केला.एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण मिळाल्याचे सांगत, नेत्यांवर व्यक्तिगत टीका सहन केली जाणार नाही असा इशारा देण्यात आला.. या नव्या वादामुळे आगामी काळात मराठा आरक्षण आणि राजकीय पक्षांमधील संघर्ष आणखी तीव्र होण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. दोन्ही बाजूंमधील या कलगीतुऱ्यामुळे राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.