Mulund: २ कोटींची भरपाई, सरकारी नोकरी अन्...; मुलुंड दुर्घटनेतील मृत्यू पावलेल्या रामधनींच्या कुटुंबियांच्या मागण्या काय?

मुंबईतील मुलुंड परिसरात शनिवारी झालेल्या भीषण मेट्रो अपघातानंतर रविवारी तणाव आणखी वाढला. मेट्रो लाईन ४ वरून ढिगाऱ्याखाली कोसळून मृत्युमुखी पडलेल्या रामधनी यादव यांच्या कुटुंबाने त्यांचा मृतदेह स्वीकारण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. यादव समाजातील शेकडो सदस्यांसह कुटुंबाने अपघातस्थळी निदर्शने केली आणि सरकारला त्यांच्या मागण्या मांडल्या..पीडितेच्या कुटुंबाने स्पष्ट केले आहे की, त्यांच्या मागण्या पूर्ण होईपर्यंत ते अंतिम संस्कार करणार नाहीत. कुटुंबाने २ कोटी रुपयांची भरपाई आणि कुटुंबातील एका सदस्याला सरकारी नोकरी देण्याची मागणी लेखी स्वरूपात केली आहे. रामधनीच्या कुटुंबाच्या समर्थनार्थ बाहेर पडलेल्या यादव समाजाने सरकार आणि प्रशासनाला संध्याकाळी ५ वाजेपर्यंतचा अल्टिमेटम दिला होता. जर त्यांना दिलेल्या वेळेत भरपाई आणि नोकरीचे लेखी आश्वासन मिळाले नाही तर ते मुंबईतील रस्ते रोखतील असे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. .Shrikant Shinde: 'खुमखुमी असेल तर लोकसभेत आमच्यासमोर या’, श्रीकांत शिंदेंचे गणेश नाईक यांना खुले आव्हान .स्थानिक आमदार मिहिर कोटेचा आणि माजी खासदार मनोज कोटक मुलुंड पोलीस ठाण्यात कुटुंबाशी चर्चा करून त्यांचे मन वळवण्याचा प्रयत्न करत होते. परंतु कुटुंब त्यांच्या मागण्यांवर ठाम आहे. मृत रामधनीचे नातेवाईक शशिकांत यादव यांनी आरोप केला की, शनिवारी रात्री कंत्राटदाराच्या प्रतिनिधींनी त्यांच्याशी संपर्क साधला. कंत्राटदाराने सरकारकडून ५ लाख रुपये आणि त्याच्याकडून १५ लाख रुपये, म्हणजे एकूण २० लाख रुपये प्रस्तावित केले होते..कुटुंबाने ऑफर नाकारली. कारण रामधनीला तीन मुलींची काळजी घ्यायची आहे. त्यांचे शिक्षण आणि लग्न यासह त्यांचे भविष्य धोक्यात होते आणि २० लाख रुपयांनी ते सुरक्षित होऊ शकत नव्हते. कुटुंबाचे म्हणणे आहे की, जेव्हा कंत्राटदारांना ६ कोटी रुपयांचा दंड आकारला जाऊ शकतो. तर पीडितेला इतकी कमी रक्कम का दिली जात आहे. शनिवारी दुपारी १२:१५ वाजता एलबीएस रोडवर जॉन्सन अँड जॉन्सन कारखान्याजवळ हा दुर्दैवी अपघात घडला. एलिव्हेटेड मेट्रो पुलाच्या पॅरापेटचा एक भाग अचानक एका ऑटोरिक्षा आणि खाली जाणाऱ्या स्कोडा कारवर कोसळला. रामधनी यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर राजकुमार यादव गंभीर जखमी झाले आणि ते आयसीयूमध्ये आहेत. .Thane News: वाहतुकीला नवी चालना मिळणार! ‘कोस्टल’ला गती, पायाभरणीपैकी ५० टक्के काम पूर्ण.महेंद्र प्रताप यादव आणि दीपा रुहिया यांच्यावरही उपचार सुरू आहेत. मुलुंड पोलिसांनी भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) कलम १०५ (खून न करता सदोष मनुष्यवध) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांनी मिलान रोड बिल्डटेकमधील पाच अधिकाऱ्यांना अटक केली आहे, ज्यात प्रकल्प संचालक हरीश चौहान आणि व्यवस्थापक कुलदीप सपकाळ यांचा समावेश आहे. या मोठ्या सुरक्षेतील त्रुटीसाठी जबाबदार असलेल्यांना कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी प्रशासन आता काम करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.