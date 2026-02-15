मुंबई

Mulund: २ कोटींची भरपाई, सरकारी नोकरी अन्...; मुलुंड दुर्घटनेतील मृत्यू पावलेल्या रामधनींच्या कुटुंबियांच्या मागण्या काय?

Ramdhan Yadav Family News: मुलुंड दुर्घटनेतील मृत्यू पावलेले रामधनी यादव यांच्या मित्रपरिवार आणि कुटुंबाने आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. मृतदेह अजून ही ताब्यात घेतला नाही.
Mulund Metro accident update

Mulund Metro accident update

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

मुंबईतील मुलुंड परिसरात शनिवारी झालेल्या भीषण मेट्रो अपघातानंतर रविवारी तणाव आणखी वाढला. मेट्रो लाईन ४ वरून ढिगाऱ्याखाली कोसळून मृत्युमुखी पडलेल्या रामधनी यादव यांच्या कुटुंबाने त्यांचा मृतदेह स्वीकारण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. यादव समाजातील शेकडो सदस्यांसह कुटुंबाने अपघातस्थळी निदर्शने केली आणि सरकारला त्यांच्या मागण्या मांडल्या.

Loading content, please wait...
Maharashtra Government
Metro
mumbai metro

Related Stories

No stories found.