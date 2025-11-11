मुंबई

Chevrotain: तुंगारेश्वर अभयारण्यात आढळलं उंदीर हरण; विवेक पीएआरसी फाउंडेशनच्या वन्यजीव संशोधन विभागाची नोंद

Rare Indian Mouse Deer spotted in Tungareshwar Wildlife Sanctuary by Vivek PARC Foundation wildlife research team: उंदीर हरण नेमकं काय आहे? सध्या हे हरण एक दुर्मिळ प्रजात बनून राहिलं आहे.
mouse deer

mouse deer

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

विरार: विवेक पीएआरसी फाउंडेशनच्या वन्यजीव संशोधन विभागाने वसईतील तुंगारेश्वर वन्यजीव अभयारण्यात केलेल्या क्षेत्रभेटीदरम्यान दुर्मिळ भारतीय उंदीर हरण (Moschiola indica) या प्रजातीच्या उपस्थितीची नोंद केली आहे.

Loading content, please wait...
Wildlife
Wild Animals
deer
virar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com