Chevrotain: तुंगारेश्वर अभयारण्यात आढळलं उंदीर हरण; विवेक पीएआरसी फाउंडेशनच्या वन्यजीव संशोधन विभागाची नोंद

विरार: विवेक पीएआरसी फाउंडेशनच्या वन्यजीव संशोधन विभागाने वसईतील तुंगारेश्वर वन्यजीव अभयारण्यात केलेल्या क्षेत्रभेटीदरम्यान दुर्मिळ भारतीय उंदीर हरण (Moschiola indica) या प्रजातीच्या उपस्थितीची नोंद केली आहे..फाउंडेशनचे फील्ड इकोलॉजिस्ट रोविन तोडणकर यांनी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या डायरेक्टर अनिता पाटील यांच्या आदेशानुसार नॅशनल पार्कमध्ये गवतांच्या आणि प्राण्याच्या विविध प्रजातींच्या, वन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांसह सर्वेक्षण करत असताना हे भारतीय उंदीर हरण आढळलं आहे. भारतीय उंदीर हरण हे भारतातील सर्वात लहान हरण प्रजातींपैकी एक असून अत्यंत निशाचर आणि लाजाळू स्वभावाचा आहे. हे प्राणी प्रामुख्याने अर्ध-सदाहरित, ओलसर सदाहरित आणि उष्णकटिबंधीय पानझडी जंगलात आढळतात. मानवी वस्तीपासून दूर असलेल्या घनदाट जंगलात राहण्याची त्यांची प्रवृत्ती असल्याने त्यांचे दर्शन अत्यंत दुर्मिळ मानले जाते..याबाबत माहिती देताना रोविन तोडणकर यांनी सांगितले की,"तुंगारेश्वर अभयारण्याचे हे निरीक्षण त्या परिसराचे पर्यावरणीय महत्त्व अधोरेखित करते. येथे अनेक संवेदनशील आणि दुर्मिळ प्रजातींसाठी अधिवास उपलब्ध आहे. अशा प्रजातींचे संरक्षण आणि सतत देखरेख होणे अत्यंत आवश्यक आहे.".भारतीय उंदीर हरण, ज्याला भारतीय ठिपकेदार शेवरोटेन असेही म्हणतात, याची शरीरलांबी साधारण २३ इंच (५७.५ सेमी) असून शेपटी फक्त १ इंच (२.५ सेमी) इतकी असते. वजन सुमारे ३ किलो असते.आंतरराष्ट्रीय निसर्ग संवर्धन संघटना (IUCN) यांनी या प्रजातीला "सर्वात कमी चिंताजनक" (Least Concern) वर्गात ठेवले असले तरी अधिवासाचा ऱ्हास आणि मानवी हस्तक्षेप ही त्यांच्या अस्तित्वासमोरील मोठी आव्हाने आहेत.तज्ञांच्या मते, या नोंदीमुळे तुंगारेश्वर वन्यजीव अभयारण्याच्या जैवविविधतेचे मूल्य अधिक अधोरेखित झाले असून, भविष्यातील संवर्धन प्रयत्नांना या निरीक्षणामुळे नवीन दिशा मिळेल..