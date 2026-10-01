Ration Card: 'त्या' शिधापत्रिका निष्क्रिय होणार, सहा महिने धान्याची उचल नसल्यास सरकार घेणार मोठा निर्णय

पनवेल : केंद्र सरकारच्या लक्ष निर्धारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुधारणा आदेश २०२५ मधील तरतुदींनुसार स्मार्ट-पीडीएस प्रणालीअंतर्गत 'सायलेंट शिधापत्रिका' आणि 'दुबार लाभार्थी' यांच्यावर विशेष कार्यवाही करण्यात येणार आहे. मिशन सुधारअंतर्गत सलग सहा महिने अन्नधान्याची उचल न केलेल्या शिधापत्रिका निष्क्रिय करण्यात येणार असल्याची माहिती तालुका पुरवठा अधिकारी अश्विनी धनवे यांनी दिली..लाभार्थ्यांनी सलग सहा महिने शिधापत्रिकेवरून अन्नधान्याची उचल केलेली नसल्यास अशा शिधापत्रिकांचा दर महिन्याच्या २१ तारखेला आढावा घेतला जाणार आहे. त्यानंतरच्या महिन्याच्या एक तारखेला संबंधित शिधापत्रिका आपोआप निष्क्रिय करण्यात येतील. निष्क्रिय करण्यात आलेल्या शिधापत्रिका एनएफएसए प्रणालीवर दिसणार आहेत..Mumbai Weather: मुंबईकरांनो सावधान! पुढचे ७२ तास घराबाहेर पडताना काळजी घ्या; हवामान विभागाचा सतर्कतेचा इशारा .दुबार लाभार्थ्यांचीही पडताळणीदुबार लाभार्थ्यांच्या बाबतीत 'सेंट्रल रिपॉझिटरी' मधील नोंदीनुसार 'आधार-बेस्ड मॅचिंग' करून दुबार लाभार्थी ओळखले जाणार आहेत. त्यानंतर संबंधित दुबार नोंद डिअॅक्टिव्हेट केली जाईल. याबाबत कुटुंबप्रमुखाच्या मोबाईलवर एसएमएसद्वारे सूचना दिली जाणार आहे. दुबार लाभार्थ्यांना ई-केवायसी आणि पडताळणीसाठी तीन महिन्यांचा कालावधी मिळणार आहे. पडताळणीनंतर योग्य शिधापत्रिकेवरील नाव कायम ठेवले जाणार आहे..Mumbai Accident: 71 वर्षीय माजी खासदारानं दुचाकीला उडवलं, BMC कर्मचाऱ्याचा मृत्यू तर पत्नी गंभीर; गुन्हा दाखल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.