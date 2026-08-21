मुंबई

Farmer Loan Waiver : शेतकरी कर्जमाफीवरुन तुपकर पुन्हा मुंबईत धडकणार

शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील त्रुटी आणि योजनेपासून वंचित शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर रविकांत तुपकर २७ ऑगस्टला पुन्हा मुंबईला धडक देणार आहेत.
Ravikant Tupkar

Ravikant Tupkar

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई - शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील त्रुटी आणि योजनेपासून वंचित शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर रविकांत तुपकर २७ ऑगस्टला पुन्हा मुंबईला धडक देणार आहेत. आठवडाभरात सरकारने मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास, मंत्र्यांचे बंगले आणि शासकीय वाहने जप्त करून त्यांचा प्रतिकात्मक जाहीर लिलाव करण्याचा इशारा तुपकर यांनी दिला आहे.

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