Farmer Loan Waiver : शेतकरी कर्जमाफीवरुन तुपकर पुन्हा मुंबईत धडकणार

मुंबई - शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील त्रुटी आणि योजनेपासून वंचित शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर रविकांत तुपकर २७ ऑगस्टला पुन्हा मुंबईला धडक देणार आहेत. आठवडाभरात सरकारने मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास, मंत्र्यांचे बंगले आणि शासकीय वाहने जप्त करून त्यांचा प्रतिकात्मक जाहीर लिलाव करण्याचा इशारा तुपकर यांनी दिला आहे..यापुर्वी क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी शेतकरी कर्जमुक्तीसाठी मुंबईत मोठे आंदोलन केले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यासोबत बैठक होऊन त्यात कर्जमाफीसंदर्भातील काही मागण्या मान्य करण्यात आल्या होत्या. मात्र तरीही कर्जमाफी योजनेतील अनेक प्रश्न कायम असल्याचे रविकांत तुपकर यांचे म्हणणे आहे. कर्जमाफीच्या योजनेत थकीत कर्जदारांना दिलासा मिळत असताना नियमितपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजारांऐवजी २ लाख रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्यात यावे, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे..या मागण्या-आयटीआर भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीपासून वंचित ठेवू नये-यापूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांमधून लाभ न मिळलेल्या शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीत समाविष्ट करा- कर्जाचे पुनर्गठन न झाल्याने वंचित राहिलेल्या तसेच मयत शेतकऱ्याना लाभ द्या- तडजोडीच्या ओटीएस प्रक्रियेमुळे शेतकऱ्यांचा सिबिल स्कोअर खराब होऊ नये.‘सरकारकडे पैसे नाहीत तर मंत्र्यांचे बंगले-गाड्या विकून कर्जमाफी करावी. मंत्र्यांचे बंगले व शासकीय वाहने जप्त करून त्यांचा प्रतिकात्मक जाहीर लिलाव करु.- रविकांत तुपकर, अध्यक्ष, क्रांतिकारी शेतकरी संघटना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.