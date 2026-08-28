मुंबई

राखीच्या धाग्याने बांधलं आपुलकीचं नातं; डोंबिवलीत हजारो भगिनींसोबत रविंद्र चव्हाण यांचा रक्षाबंधन सोहळा

Ravindra Chavan News: भाजप महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष आणि आमदार रविंद्र चव्हाण यांनी रक्षाबंधनाच्या निमित्ताने कल्याण-डोंबिवलीतील हजारो भगिनींसोबत रक्षाबंधन साजरे केले.
Ravindra Chavan

Ravindra Chavan

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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भाजपा महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष आणि आमदार रविंद्र चव्हाण यांनी रक्षाबंधनाच्या पवित्र दिवशी हजारो भगिनी वर्गासोबत आज रक्षाबंधन साजरे केले. कल्याण-डोंबिवलीतील हजारो महिलांनी रविंद्र चव्हाण यांना मायेने राखी बांधून रक्षाबंधन मोठ्या उत्साहात साजरे केले. विशेष म्हणजे शालेय आणि महाविद्यालयीन मुलींची रक्षाबंधन सोहळ्यात मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती.

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Raksha Bandhan
Raksha Bandhan Celebration
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