राखीच्या धाग्याने बांधलं आपुलकीचं नातं; डोंबिवलीत हजारो भगिनींसोबत रविंद्र चव्हाण यांचा रक्षाबंधन सोहळा

भाजपा महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष आणि आमदार रविंद्र चव्हाण यांनी रक्षाबंधनाच्या पवित्र दिवशी हजारो भगिनी वर्गासोबत आज रक्षाबंधन साजरे केले. कल्याण-डोंबिवलीतील हजारो महिलांनी रविंद्र चव्हाण यांना मायेने राखी बांधून रक्षाबंधन मोठ्या उत्साहात साजरे केले. विशेष म्हणजे शालेय आणि महाविद्यालयीन मुलींची रक्षाबंधन सोहळ्यात मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती. .डोंबिवलीकर न्यू फोर्स अकॅडमीतील सैन्य व पोलीस भरतीपूर्व प्रशिक्षणार्थी मुलींचा सुद्धा यावेळी उत्स्फूर्त सहभाग बघायला मिळाला. डोंबिवली आणि कल्याण मध्ये दिवसभर रवींद्र चव्हाण यांच्यासाठी रक्षाबंधनाचे कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले होते. सकाळी स्वातंत्र्यवीर सावरकर तर दुपारी सम्राट चौक येथील जनसंपर्क कार्यालयात रक्षाबंधन साजरे करण्यात आले. रक्षाबंधनाच्या निमित्ताने डोंबिवलीतील रविंद्र चव्हाण यांच्या जनसंपर्क कार्यालयात अनोखे कौटुंबिक वातावरण निर्माण झाले होते..Navi Mumbai: तीन महिने श्वासनलिकेत अडकलेली चिकूची बी काढण्यात यश, खारघरमधील मेडिकव्हर हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांची कामगिरी.“जीवाभावाचा रविदादा” म्हणत सर्व महिलांनी रविंद्र चव्हाण यांच्याविषयीचा जिव्हाळा आणि आपुलकी व्यक्त केली. याप्रसंगी रविंद्र चव्हाण यांनी आपल्या भावना व्यक्त करत म्हणाले की, राखीच्या धाग्यात गुंफलेलं बहिणींचं निरागस प्रेम, निरागस हसरे चेहरे, डोळ्यांतील स्वप्नं आणि आपुलकीचा जिव्हाळा… आज प्रत्येक राखीने मनाला एक वेगळीच उब दिली. डोंबिवलीतील अशा अनेक लहानग्या बहिणींनी प्रेमाने हातावर राखी बांधली. त्यांच्या चिमुकल्या हातांनी मनगटावर बांधलेली ही राखी मनात खोलवर रुजली. .त्या निरागस क्षणांमध्ये रक्षाबंधनाच्या नात्याची खरी श्रीमंती अनुभवायला मिळाली. काही बहिणी वयाने लहान असल्या तरी या बहिणींच्या मनातली स्वप्नं मोठी आहेत. त्यांना भरारी घेता यावी, स्वतःच्या पायावर उभं राहता यावं आणि आयुष्याकडे आत्मविश्वासाने पाहता यावं, यासाठी त्यांच्या वाटचालीत शक्य तेवढं योगदान देत राहीन, हाच संकल्प करतो, असे रविंद्र चव्हाण म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.